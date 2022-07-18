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哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

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哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

聯合新聞網／ 綜合報導
由於近日的公仔離婚風波，有網友總結出公仔不能隨便碰的5點原因。 圖擷自Facebook
由於近日的公仔離婚風波，有網友總結出公仔不能隨便碰的5點原因。 圖擷自Facebook

近日一對夫妻因公仔鬧翻的新聞獲得廣泛關注，許多網友出面譴責妻子不該擅自將丈夫的哥吉拉公仔送人，一位同為公仔收藏家的網友更列出5點不能亂碰公仔的原因，包括價值不斐、紀念意義、對公仔有感情等，喚起許多收藏家共鳴。

「托某人妻的福，讓大家知道收藏的公仔不能亂動，輕則造成口角重則導致離婚」，鑑於最近甚囂塵上的哥吉拉離婚風波，一位網友於臉書社團「爆廢公社」發文，總結出5點公仔收藏者才知道的事，並強調，正因有太多的不知道，更不該隨意動別人公仔。

原po指出，第一你不知道公仔很多都是限量或絕版；第二你不知道公仔的價值，很多GK都很貴的；第三你不知道公仔損壞是很難修復的；第四你不知道公仔或許背後有故事或是紀念；第五你不知道擁有一個公仔久了是會有感情的。

原po還曬出自己收藏的公仔照片，只見家中各個角落和一大面透明櫃都被用來放置公仔，其中包含哥吉拉、七龍珠、灌籃高手、漫威英雄、星際大戰、小丑女等眾多角色。網友們見狀也爭相展示自己的收藏品，有專門收藏卡通小魔女DoReMi的粉色櫃位、30幾隻按照編號排列的大同寶寶公仔，及袖珍版公仔等各類收藏。

許多有收藏嗜好的網友們對原po看法表示贊同，「收藏真的是無價的，每個人都有自己的興趣，而且有些收藏很多都絕版了，很難買耶，怎麼可以亂送別人！」、「真的都有感情，一個都不能少」、「對啊，收藏品真的會有感情欸」、「模型自己組裝自己上色，真D有感情」。

一些網友也分享了讓公仔與家人和平共存的方式，「我都放公司安全不怕小孩偷摸」、「老公的公仔，我都離的遠遠的」、「嫁出去後，我房間變成老哥的初音公仔收藏區，還要天天開除濕給公仔吹」、「我家有分先生區與太太區」、「隊友收藏的不是公仔⋯隊友收藏妙招之一：揪女兒成為鞋控」。

哥吉拉 離婚

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