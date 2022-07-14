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窮人才會翻價格標籤？ 櫃姐分享「精品櫃生態圈」曝：最瞧不起這種人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自身7~8年當櫃姐的經歷、客人的種類及精品櫃的生態，不過她也表示，打從心底看不起「這類人」。圖／ingimage
一名網友分享自身7~8年當櫃姐的經歷、客人的種類及精品櫃的生態，不過她也表示，打從心底看不起「這類人」。圖／ingimage

不少人會去百貨公司的專櫃試用化妝品，覺得滿意才會購買，相對的，服務人員的態度也會影相消費者的購買意願。一名網友分享自身7~8年當櫃姐的經歷、客人的種類及精品櫃的生態，不過她也表示，打從心底看不起「這類人」，希望大家別一竿子打翻整艘船，「還是有好櫃姐的」。

一名網友在「Dcard」閒聊版發文，前陣子她在臉書上看到一篇標題為「櫃姐坦言『窮人才會翻價格標籤』：不會浪費時間在這樣的客人身上」，對此，她分享自身當了7~8年櫃姐的經歷，她做過精品櫃及化妝品櫃，由於接觸的客人消費能力比較好，久而久之也會把自己歸進上流圈，但實際上只是個銷售員。

原po表示，之前待的某個精品櫃的組長跟她說，會進來的客人分3種，「一種是沒錢硬要來看的」、「一種是裝闊，外表有行頭但商品要分期付款」、「最後一種就是土豪，有錢是有錢，但沒水準」，當時她一聽認為，對客人做分級也太沒水準，只要走進來的客人就都有可能會消費，「何必講得這麼歧視？」，後來才發現，這或許就是精品櫃的生態圈。

原po有次去服務一位客人，他的打扮稀鬆平常，很普通，突然耳mic傳來主管一陣怒吼，要她別浪費時間在不會消費的客人身上，最後那組客人到處看看就走了，事實證明，不是每次都會遇到平民富翁，而真正的財閥及有錢人若要買東西，不會來百貨公司，而是口頭告知底下的人請品牌業務直接送到家裡。

不過，原po也表示，有些出來逛街的貴婦真的花錢不手軟，一進來就指著架子上的包包說，「這個不要，其他包起來」，光是這樣的暴發戶，一個月至少有3~4個，包包連碰的不碰，更別說翻標價牌了，她也解釋，也因為有這樣極端的客群，才造成有些櫃姐價值觀上有了偏差，甚至有些櫃姐為了業績跑去做「其他事」，通常隔天那位櫃姐手上就多了一個新款包包。

原po表示，自己雖然沒什麼錢也不是出生富裕家庭，但她真的打從心底看不起「愛慕虛榮的櫃姐」，也希望大家不要一竿子打翻一艘船，還是有好的櫃姐在的。

網友紛紛表示，「眼界變高但能力不變的情況下，只會讓自己過得更可悲」、「有時候想去靠櫃看實物跟試色，但遇過看不起人的櫃姐，從此之後都不太想再靠櫃」、「這是像我這種平民老百姓不會懂的世界」、「其實真的有還不錯的櫃姐，但那真的少之又少，目前只遇到一位好櫃姐跟好櫃哥」、「內心戲不需要這麼多，我就愛看不買，回家上網買優惠一堆」、「雖然我個人沒辦法不看價錢就喜歡的全包，但也不是沒能力消費幾樣產品好嗎」、「其實很多穿著普通的客人才是大金主，上班一個月的心得，所以每個客人我都愛，介紹得好就會有機會賣出去」、「當個櫃姐就以為自己是上流社會的人了，也是蠻好笑的」、「有時候真的不是買不起，只是看到那種瞧不起的店員不爽跟你買」、「站在消費者立場，知道價錢是正確的吧…如果真的喜歡，會自己努力去得到」。

櫃姐 貴婦

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