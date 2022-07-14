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常住到爛飯店！她怨國內住宿又貴又雷 釣出前飯店人員解惑

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為國內的飯店很容易踩雷，與本新聞無關。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為國內的飯店很容易踩雷，與本新聞無關。 示意圖／聯合報系資料照片

近年受到新冠肺炎疫情影響，許多國人的出國計畫受阻，因此便改變成國內旅遊。不過，日前有一名網友在網路上發文，透露在國內旅遊時常常住到很爛的飯店，不僅裝潢差、有異味、連服務態度都不好，而貼文曝光後也掀起討論，有人直呼同感「台灣的飯店根本都是在坑人！」

日前一名網友在PTT以「台灣的飯店真的是又爛又貴ㄟ」為題發文，原PO提到就算現在國旅興盛，但還是很常住到爛飯店，讓她直呼「以前常跑日本的時候，一晚18000日幣就很滿意了，在台灣同價位的不知道是什麼鬼」。

此外，原PO認為品質應該和價位達到平衡，因為有些飯店的裝潢相當簡陋、房間內和棉被還有異味、甚至客房服務的態度愛理不理，讓她直呼「不怕花錢，但至少要給相對應的品質吧」。

原PO透露某次入住墾丁號稱五星級的知名飯店，不僅浴室發霉，馬桶還是豬肝色，隔音差到不斷聽到隔壁小孩瘋狂尖叫。不僅如此，原PO表示打客房服務多要兩顆枕頭，對方卻回答「現在我們很忙，要等40分鐘喔」，結果送到時她已經睡著了。在貼文的最後，原PO無奈寫道「這禮拜週末又要去踩雷了，台灣的旅遊品質真的很不穩欸！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「國旅很盤，我在等日本」、「羨慕住的起台灣貴到爆的旅館」、「要不是不能出國，我真的也不是很想在台灣玩」、「結果又貴又爛妳還是去住的」、「日本要18000日幣的，台灣可能也要18000台幣」、「日本一晚400台幣的，乾淨整潔舒適」、「不如出國玩，趁日幣便宜先換起來」、「台灣的飯店根本都是在坑人」。

另外，也有不少網友表示，「我上個月去住圓山才花四千多，很滿意」、「住台灣的飯店不要看到有名又貴就覺得OK，多看看其他人的反饋，價格合適又舒服的旅館、飯店、民宿還是有的，但每次都要看一堆評論其實我也覺得很累」、「太魯閣晶英根本訂不到」、「住礁溪老爺啊，少數跟日本同價位差不多、甚至更舒適一點的」、「國際連鎖飯店集團的飯店可以住啦」。

對此，留言處有曾經在飯店業工作的網友表示，「以前待的飯店喜歡亂促銷，導致變成定價很高，品質卻上不來的奇妙現象」。

PTT 房間 新冠肺炎 浴室

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