不是P圖！孩子耳朵被咬竟腫成「史瑞克」 一票家長嚇壞：我家寶貝也是

暑假來臨不少家長都會替孩子安排戶外活動，然而親近大自然時也非常容易一個不小心就被蚊蟲叮得滿頭包。一名家長秀出幼童的「史瑞克耳朵」，無奈表示「好心痛」，意外釣出許多家長曬照說「我寶貝也是」，吐露對於孩子被蚊蟲襲擊的不忍。

臉書社團「加藤軍台灣粉絲團2.0」發布一張兒童的側面照，小小孩的右耳腫了一大塊幾乎變形，還大片脫皮。家長呼籲「夏天帶小朋友去戶外玩真的要注意，好心痛」，底下有網友貼出史瑞克卡通圖案，KUSO寫說「地獄我來囉」。

由於這種腫脹狀況很少見，有網友討論說「這是黏上去的吧」、「以為PS過」、「我怎覺得是修圖」、「完了芭比Q完了」、「好好笑哈哈，這耳朵可以拿去丟掉了」、「這樣還聽得到嗎」、「好可憐」、「雖然這不能笑，但為什麼嘴角自己往上揚了」。

不少苦主家長紛紛貼出自己兒女被蚊蟲叮咬的照片，表示「我女兒也這樣過」、「史瑞克童年」、「我家小的孩子，被鄉下蟲子咬也變豬耳朵」、「小孩耳朵被蚊子叮，真的會很腫，我笑過我兒子」、「這是什麼症狀？有醫生可以提供正經的答案嗎？」、「好可憐啊！我兒子小時候大拇哥被蚊子叮，結果腫起來跟兩隻手指頭一樣大，直接放大一倍」。