6月店休19天！他製表分享鹽酥雞攤休息理由 網笑：開店交朋友的

鹽酥雞可以說是國民美食，不管正餐、消夜很多人就愛這一味。各式各樣炸物撒上胡椒、蒜末、辣粉，香氣超級誘人。有位網友很愛住家附近某間鹽酥雞攤，但店家常不定期休息，所以他加入了店家群組，只要公休老闆就會在群組通知，而這家鹽酥雞店整個6月竟然休息了19天，網友笑稱「這真的是做身體健康的」。

原Po在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，說自家旁有間「神奇的鹽酥雞攤」，動輒店休，他記錄老闆休假理由，還製成excel表單，只見理由百百款，像是「老闆身體不舒服、感冒變嚴重、繼續休養、老闆中暑、手腕舊傷復發、手痛針灸、手痛沒買菜」，也有家人身體不適，如「小朋友身體不舒服、小朋友拉肚子、外公急診沒人顧小孩」等理由。也有一些不可抗力因素。「雨太大、下大雨、有事外出、油鍋故障、整理冰箱、商品不夠、攤子停水、瓦斯行忘記送瓦斯」，也有「房東臨時談事情、跟房東有約」等各種情況。

貼文一出，老闆不愛賺錢的程度，引發網友熱議，「只是臥底警察開的鹽酥雞攤吧」、「會不會像『雞不可失』一樣，老闆有別的身分任務」、「老闆其實不靠這個吃飯的」、「老闆想吃的時候才開，你們都是順便的」、「這真的是做身體健康的」、「結論：老闆不缺錢」、「開鹹酥雞攤交朋友」。

也有人笑，「我也有在那個鹹酥雞攤的群組裡，但這家很好吃，且吃且珍惜」、「我也在群組裡面，每天都在期待老闆有什麼新理由」、「真正的自由業」。

圖片來源／ 爆料公社

過來人表示，「我這邊鹹酥雞，一週七天只開兩天，那兩天都爆滿」、「我家附近有一個臭豆腐….也是這樣，太熱、太冷、風大、下雨就休息」、「我們這有間麵店，有時候開個3天就休息半年...不知道的還以為倒了，並沒有！只是老闆不想賣」、「我們家附近的麵攤是只要看到休息，就是老闆跟老闆娘吵架了」、「我家附近也有一間可麗餅店，三個月只見他開過2次」、「我家附近的烤肉店，之前還出現過，帶小老闆買文具，公休一天」、「我家這邊一間賣米糕的，每次都做大約兩個禮拜後就休息快一年！生意也是好到爆」。