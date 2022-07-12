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外送放管理室前消失不見 求助警衛遭嗆：年輕人不要計較這麼多

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友的外送餐點無故在管理室前消失，求助保全人員反被說「太計較、不懂事」，讓他傻眼。圖擷自《爆料公社》
一位網友的外送餐點無故在管理室前消失，求助保全人員反被說「太計較、不懂事」，讓他傻眼。圖擷自《爆料公社》

疫情期間，不少社區大樓會在警衛室或管理室前，特別設置外送或包裹放置區，以減少接觸機會。一位網友點了外送，原本看到餐點已被送到放置區，但在停好車後回來，餐點已不翼而飛，詢問警衛卻只得到「監視器死角」的回覆，還被說「年輕人不要計較太多，不懂事」，令他氣炸。貼文引發熱議，網友紛紛扮起柯南，直言「此地無銀三百兩」。

一位網友在《爆料公社》發文表示，住家社區防疫規定外送一律要放警衛室門前的桌子上，住戶再下來自取，6日當天點了外送，剛好從外返家驅車經過時，看到餐點已被放在桌上，也接到外送員的送達通知，停好車後前往取餐時，卻發現餐點已不翼而飛。心想是不是有人錯拿了，在現場等了20分鐘也沒著落，只好向現場的保全人員求助，但只獲得一句「監視器死角」，完成沒幫上忙。

原PO次日打電話到管理室想聯絡總幹事，反應昨日東西被偷的事，結果是同一位保全人員接聽，劈頭就問原PO年紀，然後後說：「年輕人不要計較這麼多事，不懂事」，而且似乎還一直阻撓原PO與總幹事聯繫，說「總幹事的回覆也會是死角照不到，不要鬧到總幹事那」，到最後一句「總幹事今天沒上班」就掛了電話。

原PO覺得整個過程很莫名其妙，自己的東西被偷了，沒獲得協助反倒被檢討「不懂事」，雖然餐費並不是很多錢，也沒要求一定要抓到人，但不懂的是，住戶繳了管理費，發生事情竟是這樣的處理方式，覺得保全公司的人員素質很有問題。

貼文一出，許多網友紛紛幫分析案情，直言「保全的嫌疑很大」、「感覺不打自招」、「此地無銀三百兩」、「年輕人不要計較這麼多，他都叫你不要計較了，那就直接報警吧！」、「真的對這句話很反感」、「是誠信問題，不是計較」、「老大樓很容易這樣，會說都是老鄰居」、「這物業也太白目，明年不想接了吧」。

另有人建議原PO下次點外送，「不要刷卡、請用現金，都要下樓拿了就用現金，用現金問題真的會比較少，雖然還是會有但至少會在面前」、「我都直接先下樓等，省得找自己麻煩」。

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