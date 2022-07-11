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麥當勞貝果抹醬「長出灰色毛」 網嚇呆：還以為是隱藏版口味

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO拿到長滿灰色毛的乳酪醬。 圖擷自Dcard
原PO拿到長滿灰色毛的乳酪醬。 圖擷自Dcard

麥當勞的早餐選擇相當多，除了滿福堡和鬆餅，也有不少人喜歡吃現烤貝果配上乳酪醬。日前一名網友在網路上發文，透露自己買貝果時拿到一個長滿灰色毛的乳酪醬，甚至開玩笑說這是「毛毛抹醬」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard發文，原PO到麥當勞買現烤貝果，打開抹醬卻發現「長滿灰色的毛，原本應該是白色的才對」。從照片中可以看見，乳酪醬的上頭佈滿疑似黴菌的灰色物質，乍看之下非常噁心。

對此，原PO和原店進行反映，店員重新做一份並且退費，同時附帶數不盡的道歉。在貼文的最後，原PO幽默寫道「雖然剛打開的當下，我差點以為是隱藏版的芝麻口味」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我以為是什麼隱藏版芝麻醬」、「我每次早餐去吃麥當勞都會點這個，這樣害我怕怕的」、「我還以為毛毛抹醬是新品」、「好可怕喔，萬一沒吃過的人或是趕時間的人，沒注意吃下去怎麼辦」、「我的天！我超愛麥當勞貝果」、「被毛毛醬嚇到，害我昨天點麥香魚時先檢查漢堡餡料裡面有沒有異狀，以後都不敢拿到直接開吃」。

另外，也有店員出面表示，「我們店今天也有發現發霉的」、「覺得應該是廠商的問題，因為包裝超級無敵容易破掉有空氣進去，我們員工也不會沒事拆幾顆來看再給你黏回去」、「好噁⋯我做麥當勞這麼久了第一次看到這樣」。

最後，也有網友提出解決辦法，「這可以打電話投訴了吧，好噁」、「這需要精神慰撫金」、「這個可以直接和總公司說了吧，很嚴重欸，一般換貨和致歉流程不適用吧」。

麥當勞 Dcard 黴菌

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