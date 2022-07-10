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安倍晉三驟逝 律師呂秋遠高喊「遠離3類人」：一群道德敗壞

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡。 美聯社
日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡。 美聯社

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說，不料卻遭41歲男子山上徹也連開2槍，當場造成心肺停止血流倒地，送醫搶救後仍不治身亡，享壽67歲。對此，律師呂秋遠認為若有人因為逝世消息而歡欣鼓舞，應當對他保持距離，在現實生活不必有連結，因為對方是幸災樂禍、見獵心喜、甚至泯滅人性。

律師呂秋遠在臉書上發文，提到對於安倍晉三驟逝而歡欣鼓舞的人，在網路世界可以絕交，在現實生活也不必有連結，因為對方會是那種：

一、幸災樂禍，看到別人被暴力傷害甚至死去，卻會立刻跳出來表示自己很開心的人

二、見獵心喜，不喜歡看到台灣與日本關係成長，所以看到日本友台的重要人士過世，就覺得台日邦交會天崩地裂的人

三、泯滅人性，在人家辦喪事、一片哀戚的時候會上門道賀，而且不在意喪家情緒的人

此外，呂秋遠指出因為安倍晉三協助我們打到非常短缺的疫苗，緩解當時的台灣社會恐慌，還協助賣鳳梨等水果到日本，若是台灣人嘲笑他逝世的消息，除了幸災樂禍、見獵心喜、泯滅人性以外，這樣的人還很可能恩將仇報。

呂秋遠表示若是中國人，除了幸災樂禍、見獵心喜、泯滅人性以外，這樣的人還很有可能不明事理。因為此人確實參拜過靖國神社，但這本來就是他們國家的忠烈祠，「如果曾經參拜過靖國神社就是該死，那麼他也盡力促成修復日中關係，又要怎麼說？」

另外，呂秋遠寫道「若你是台灣人，請想想這件事，安倍首相是歷年來對台灣最友好的日本實力政治家，他為首的派系仍然是自民黨最大的主導力量，不論是經濟政策或人事安排，都可以影響現任首相。他走了，以後台日關係勢必會受到某種程度的影響，除非你根本就看不得台灣越來越好，否則你在高興什麼？」

呂秋遠認為若你是中國人，請想想梁靜茹的《可惜不是你》這首歌，在事件發生以後立刻被下架，理由竟然是因為「可習不是尼」這句諧音，「一句諧音就能讓你唱不了歌，生在中國，除了對別人的悲劇興高采烈，來掩蓋自己生活的可悲，你有什麼好開心的？」

在貼文的最後，呂秋遠提到「至於世界上其他人，即使漠不關心也不會落井下石，因為就像是黃秋生說的，『一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，便是別人倒霉』」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有些人除了嘴巴洗得不乾淨，最糟的就是沒有道德」、「真的，尊重是涵養，道德淪喪簡直不配當人」、「人在做事天在看，都會有報應的，只是時間未到」、「真的要留口德，風水輪流轉」、「只要是人都該好好被尊重，無關對方是台灣人、中國人還是世界某地的人，生命就是生命，不是你不喜歡的就可以這樣拍手叫好」。

呂秋遠 日本 安倍晉三

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