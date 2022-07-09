她急領錢逛街 見ATM貼「藏了一條蛇」嚇壞

夏天到來，蛇為了避免體溫過高，經常會躲在遮陰涼快處。有網友近期到超商ATM取款，準備血拼，赫然看見機台上貼著「ATM裡藏了一條蛇」，令她當場嚇壞。貼文一出後，不少網友則笑稱，店員應該更害怕。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，她晚間要去超商提款，準備領錢血拼時，卻發現機台螢幕貼著「ATM藏了一條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近」的公告，她看完後，當場被嚇到退後數步，並將機台現況分享到網路上。

貼文一出後，惹得網友哭笑不得，紛紛留言，「開始吹笛子，看牠會不會叼出一疊鈔票給你」、「可能是貪食蛇」、「別傻了，就算沒有蛇，你也沒錢可領吧」、「搞不好是白娘子被鎮壓在ATM裡數鈔票」、「店員應該害怕極了」、「這樣才能保護你的權益」。

不過，有網友也推測，「這個就是平常寫故障，卻沒人鳥硬要用的人生氣寫的吧」、「一定是一堆文盲看不到ATM壞掉硬要插卡，這樣寫才能讓人發現不能用」。