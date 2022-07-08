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警車違規停紅線？司機質疑警雙標 網友虧：發文前先動腦

聯合新聞網／ 綜合報導
大車因違規停在紅線上，被警察開單，後面同時停了一台警車正在執勤。圖擷自爆料公社
大車因違規停在紅線上，被警察開單，後面同時停了一台警車正在執勤。圖擷自爆料公社

日前有一位司機因為將大車停在台中市旱溪西路國小側門旁，被開了張違規停車的罰單，認為警察雙標知法犯法，一樣都是停在路邊紅線，警車可以停，為什麼他停大車卻要被開單？於是上網PO取暖「阿sir可以停那然後拍照取締違規，我們開大車的就不行就該死？」，結果反遭網友吐嘈。

這名司機網友在臉書「爆料公社二社」貼文表示，他開聯結拖板車違停紅線被開單，司機質疑警方雙標說「警車可以停，開大車就不行？」貼文一出卻引來網友砲火四射，瞬間被打腫臉，網友紛紛要他發文前先想用腦子想清楚，人家警察是在執行公務，都己經是能開大車了，標線顏色還搞不清楚，怪誰？

貼文一出引發網友怒火，許多網友非常不客氣的說「去看看醫生吧，記得掛腦科」、「你大車駕照是不是軍照換的」、「你有考過駕照的筆試嗎」、「沒知識真的很可怕」、「這種觀念被開單，剛剛好！」，更有同行也忍不住站出來罵「你不是該死而已，你是我們大車界的老鼠屎，大眾對開大車觀感不佳就是你這種人造成的」、「如果讓你停了，發生事故就是別人該死嗎？」。

依道路交通安全規則第111條規定，汽車臨時停車應依規定在設有禁止臨時停車標誌、標線處所不得臨時停車及同規則第112條規定，汽車停車應依規定，在設有禁止停車標誌、標線之處所不得停車；另同規則第113條規定，消防車、警備車、救護車等車輛，於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受前二條之限制。

所以，當警察在稽查取締道路障礙及違規勤務時，可應任務需要及現場狀況，在未影響用路人之安全下，將警車停放於禁止停車標線上執行任務，符合上述道路交通安全規則第113條規定。

爆料公社 罰單 警察 違停

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