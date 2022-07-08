快訊

安倍晉三遭槍擊 資深刑警：霰彈槍+近距離 就是要他死

台灣之星大斷訊！全台都傳災情 官方緊急回應了

槍擊安倍疑犯名曝光「山上徹也」 警以殺人未遂罪嫌逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣麥當勞的10項冷知識！這記錄創世界第一 連美國總部也吃驚

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。路透
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。路透

不久前網路社群掀起一股「可能讓你很意外的POINT」風潮，不少藝人們也跟風分享令粉絲驚喜的小秘密。近日深受台灣人喜愛的麥當勞，也搭上這波流行，揭露10項關於當勞的冷知識，但其中一項竟連美國總公司看了都嚇到。

台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT，包括麥當勞餐廳門口都有一個店號銅牌，而銅牌下緣距離地面的高度絕大多數為174公分，對應文公尺的吉位為「財」，且店號銅牌在掛上前，背面會放置價值168元的銅板，分別為50元三枚、5元3枚、1元3枚，或把硬幣排成168的形狀，取其諧音希望一路發。

另外，台灣第一間麥當勞，首週就創下當時全世界麥當勞單週營業額第一的世界紀錄，其中的品項「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」等，自全球第一間麥當勞開幕至今，都能在菜單上點到，特別的是台灣麥當勞的「玉米湯」是由台灣團隊自行研發，也僅有在台灣為常駐產品，若當你在麥當勞聽到員工喊「外玉」時，不是指有人外遇，而是外帶玉米湯的意思。

而當年1967年時，麥當勞要推出「大麥克」（Big Mac），曾考慮過另外兩個名稱：「貴族」（Aristocrat）與「藍絲帶堡」（Blue Ribbon burger）。麥當勞員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的有薪「十年特休」，目前台灣麥當勞的員工，逾5成年資超過10年。

麥當勞平均全年可回收500公噸炸油，除100%回收並再製為生質柴油，並部分應用在麥當勞餐廳配送食材及備品的物流車，最後台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。

據了解，台灣首間麥當勞在1984年1月28日，開幕於台北市民生東路三段，首周就創下全世界麥當勞「單週營業額第一」的紀錄，時隔2個月後又在西門町開了一家，接著便火速在全台展店，讓美國總公司看了都不敢置信。

延伸閱讀

婆婆靠「出租老公」養家！公公「年老色衰」悽慘下場曝光

他2年換20份工作遭罵翻 網逆風狂讚這「技能」超猛

這樣分雙北人！網揭「真台北人」關鍵回答：不會說自己住台北

熱到爆！妹子透視薄紗騎單車「下面看光光」 網嗨了：沒辦法超車

相關新聞

他腳斷掉希望送餐上樓 外送員裝看不懂中文狂回「？？」

疫情期間許多人仰賴外送平台，尤其行動不便者，更是需要「外送到家門口」的服務，然而一名腳受傷的網友抱怨，他已在外送訂單備註「請送上6樓」，想不到外送員卻假裝看不懂，只回應「？？」他從樓上呼叫外送員，對方也假裝沒聽到，最後直接將餐點放在一樓信箱上便離開。

台灣麥當勞的10項冷知識！這記錄創世界第一 連美國總部也吃驚

不久前網路社群掀起一股「可能讓你很意外的POINT」風潮，不少藝人們也跟風分享令粉絲驚喜的小秘密。近日深受台灣人喜愛的麥當勞，也搭上這波流行，揭露10項關於當勞的冷知識，但其中一項竟連美國公司看了都嚇到...

與人合租房卻是噩夢開始！垃圾成堆、廚餘發霉 浴室地板留大便

跟人合租房子最怕遇到衛生習慣不佳的室友，日前有網友在臉書「爆料公社二社」上發文，爆氣細數室友自私又沒禮貌的生活習慣，舉例說他提醒室友垃圾都已堆2、3個月，該丟一丟了，室友竟「講不聽不丟就是不丟」！最後，他決定不願再忍耐，決定把房子退租，室友竟然還回說「為什麼不早講」。

還要去嗎=試圖取消...「成年人都懂的話術」曝光 鄉民認了客套起手式

「說話」真不愧是一門藝術！是否還記得小小年紀、帶著童真的你總會童言童語說著事實，但長大出社會後是否為了維繫人際關係開始學習「說反話」？一名網友以成年人都懂的話術為題發文，意外掀起熱議，鄉民們紛紛在留言

他揚言告外送員「私闖民宅」 網見真相怒批：是在跳針嗎？

外送平台偶爾會有消費糾紛，日前一名消費者抱怨「外送員亂闖民宅，還隨意取消客人訂單」，且揚言提告外送員，但網友看了雙方的對話紀錄，發現是消費者自己要求外送員送餐上樓，又罵對方私闖民宅，還拖延外送員送餐時間，許多人批評「是在跳針嗎？」

板橋這處停車場正中午驚見「活春宮」 眾人驚呼：不熱嗎？

「性」致一來，擋都擋不住，有網友驚見一對男女竟然光天化日之下，就在一處停車場的長椅上當場上演「活春宮」，而且當時還正值中午時刻，這名網友將影片PO上臉書隨即引來逾萬人點擊，不少人都為這對男女在大太陽底下「辦事」感到訝異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。