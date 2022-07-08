與人合租房卻是噩夢開始！垃圾成堆、廚餘發霉 浴室地板留大便

跟人合租房子最怕遇到衛生習慣不佳的室友，日前有網友在臉書「爆料公社二社」上發文，爆氣細數室友自私又沒禮貌的生活習慣，舉例說他提醒室友垃圾都已堆2、3個月，該丟一丟了，室友竟「講不聽不丟就是不丟」！最後，他決定不願再忍耐，決定把房子退租，室友竟然還回說「為什麼不早講」。

有一位網友在「爆料公社」發文，他說「跟沒有禮貌不懂得尊重的人住在一起真的很無辜」，合租房子遇到生活習慣不好又無法溝通的人，實在非常的痛苦，他列舉出多項室友的不良習慣，像是垃圾堆了2、3個月都不丟，還故意等垃圾車走了又拿回來、冰箱裡的食物一放就是好幾個禮拜，水果都發霉了也不丟掉、連共用的浴室也搞得一團糟，不但排水口堵了一堆頭髮，還留下大便？！還有廚房的洗碗槽，廚餘堆到都長虫也不清一下，真的不明白這叫人怎麼敢在這種環境共同生活。

原po還說，室友未經同意就任意使用他買的東西，還用的特別順其自然，以為他都不會生氣嗎？記得在室友剛搬進來時就說過，共用地方要保持乾淨，結果室友非但未守約定，還擺爛到如此誇張的境界，最後，他忍無可忍決定不願再同住一個屋簷下，決定把房子退租，室友竟然還好意思說 「為什麼不早講」，讓原po直呼「真的是對別人好就是對自己殘忍欸」。