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她訂餐質疑被偷喝「嗆找媒體」 網見擷圖一面倒：同情外送員

聯合新聞網／ 綜合報導
網友訂外送，指控外送員闖民宅、偷喝飲料。示意圖／聯合報系資料照片
網友訂外送，指控外送員闖民宅、偷喝飲料。示意圖／聯合報系資料照片

隨著外送興起，許多糾紛也隨之而來。日前網友發文抱怨外送員擅闖民宅，還隨便取消訂單，讓她非常不滿，而留言區的風向卻站在外送員那方，認為該網友對話跳針，直呼：「我只覺得妳在鬧…」。

網友在「爆廢公社公開版」抱怨，半夜用外送平台訂冰沙，她指控外送員抵達後沒有待在一樓，而私自上樓，最後還直接取消訂單。她表示：「我是用現金付款的，結果沒有拿到餐點，然後又花了平台五塊錢跟外送的費用」，並揚言要讓外送員上新聞。

她發出和外送員的對話擷圖，外送員抵達後，原PO請對方稍等一下，表示自己要拿零錢，過了近5分鐘外送員詢問後，她表示：「我拿零錢會比較久一點，請您耐心等候一下」。外送員表示已在4、5樓等候，原PO卻不斷質問對方：「一樓門沒有開請問您怎麼上樓的？」

後來外送員表示，門是開的所以就直接上樓。原PO卻不斷跳針，重複質問對方到底怎麼上樓，還說她從樓上看見一樓門是關的。外送員也一直表明他到的時候門就是開的，原PO卻仍不相信，懷疑外送員是不是自己開門。

原PO花了6分鐘質問外送員怎麼上樓，最後外送員問她還要不要飲料，原PO過了3分鐘後回覆：「當然要啊，我花錢的欸」後來發現外送員已取消訂單，事後原PO向客服客訴該外送員偷喝她的飲料，還揚言要到警局提告外送員。

不過部分網友發現原PO疑似將其中一張擷圖撤下，圖中顯示她在訂單備註中，請外送員到4樓和5樓之間的樓梯等待，讓許多網友不解她的行為。

網友們留言表示，「天啊這單很無奈～跳針」、「是在家地上撿155個一塊錢嗎？」、「所以門有沒有關跟外送員什麼關係？」、「外送員這個工作，時間很寶貴，也事先知道自己點了多少錢的餐點，為什麼不先把錢準備好呢？」、「整整等了10分鐘正常本來就可以取消啊，人家等你10多分了，取消單合情合理」、「不能提早拿好錢？有時間傳訊息，為什麼不能趕快拿好錢，還有你怎麼就覺得外送員偷喝飲料。取消訂單=外送員偷喝飲料？」、「好同情這個外送員」。

網友跳針質疑外送員私自進門。圖擷自爆廢公社公開版
網友跳針質疑外送員私自進門。圖擷自爆廢公社公開版

外送員 爆廢公社

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