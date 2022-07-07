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板橋這處停車場正中午驚見「活春宮」 眾人驚呼：不熱嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在一處停車場驚見一對男女在戶外進行「活春宮」。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO在一處停車場驚見一對男女在戶外進行「活春宮」。 圖擷自爆廢公社公開版

「性」致一來，擋都擋不住，有網友驚見一對男女竟然光天化日之下，就在一處停車場的長椅上當場上演「活春宮」，而且當時還正值中午時刻，這名網友將影片PO上臉書隨即引來逾萬人點擊，不少人都為這對男女在大太陽底下「辦事」感到訝異。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的影片看到，當時是正中午時刻，戶外艷陽高照，但在這處停車場的遠處長椅上，竟然有一對男女克制不了情慾，不怕隨時有人經過，當場就上演「活春宮」。只見女子坐在男伴身上不斷地上下搖動，誇張又大膽的行徑讓原PO忍不住調侃說「正中午運動！多喝水小心中暑」。

影片一出，上千鄉民狂刷留言，還有人認出地點就在新北市板橋藝文中心「應該是在玩翹翹板」、「確確實實的野戰」、「其實是實施哈姆立克法，只是不標準」、「樓主不貼心…應該過去噴點冰水幫忙降溫，順便加油才對」、「中午，看來真的很餓了」、「是不是大冒險輸了？」、「應該遞多喝水給他（她）們，免得運動太激烈流汗過多」、「是不是覺得沒有人看得到」。

更多人對於這對男女可以忍受在豔陽下「辦事」感到相當訝異，「不熱嗎？」、「房間吹冷氣不好嗎？」、「就說要買一台車吧，大熱天辛苦了」、「也不找個陰涼點的地方，不熱嗎？」、「為什麼不去開房間就好，還比較涼，連房間錢都付不起也是可憐」、「有必要這嗎省錢嗎？」、「不熱？做完濕濕黏黏的，受得了喔？」、「好強，這麼熱怎麼做得下去」。

不過如此大膽的行為有違法之虞，根據《ETtoday新聞雲》報導，海山分局派員警前往現場查看，但這對男女已經離去，警方依據影片內容表示，《社會秩序維護法》第83條規定「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者」可處新臺幣六千元以下罰鍰，不過影片拍攝當時並沒有人前去勸阻，因此警方無法事後開罰。

另外刑法第234條《公然猥褻罪》規定，「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金」，但從影片推測原PO當時距離這對男女的位置甚遠，因此無法明確認定為「猥褻行為」。

爆廢公社

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