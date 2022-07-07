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開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」

他揚言告外送員「私闖民宅」 網見真相怒批：是在跳針嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名顧客發文抱怨外送員，網友看完反批他「跳針」。（本報系資料庫）
一名顧客發文抱怨外送員，網友看完反批他「跳針」。（本報系資料庫）

外送平台偶爾會有消費糾紛，日前一名消費者抱怨「外送員亂闖民宅，還隨意取消客人訂單」，且揚言提告外送員，但網友看了雙方的對話紀錄，發現是消費者自己要求外送員送餐上樓，又罵對方私闖民宅，還拖延外送員送餐時間，許多人批評「是在跳針嗎？」

一名網友在「爆料公社發文抱怨，他點外送用現金付款，但外送員私闖民宅，還亂取消客人訂單，原PO並揚言要提告。原PO將外送對話公開，網友們眼尖發現，外送員在2時11分時，就已經抵達送餐位置，過了兩分鐘後，對方詢問他「請問好了嗎？」原PO回應「我拿零錢的會比較久一點，請您耐心等候一下」。

過了一分鐘後，外送員表示「我在4、5樓等」，沒想到這時原PO大罵「1樓門沒有開，請問您是怎麼上樓的？」到了2時16分時，外送員又問「重點好了嗎？」這時原PO又不斷問「重點門沒開，您怎麼上樓的？」並不斷要外送員回答，事後2時23分外送員又問「請問飲料要不要？」過了3分鐘後，原PO再度回應「當然要阿！」前前後後原PO共拖延外送員15分鐘，甚至在最後外送原問他是否要飲料，他拖到最後三分鐘才回覆，等到訂單被系統取消後，才強調「自己權益受損」，讓不少網友批評「你明明是現金付款，損失什麼？」

一名顧客發文抱怨外送員，網友看完反批他「跳針」。圖擷自爆料公社
一名顧客發文抱怨外送員，網友看完反批他「跳針」。圖擷自爆料公社

文章曝光後，引來不少人留言「2:08分到達，2:23分你還沒付款？是要人家等你多久？執著人家怎麼上去的卻不趕快拿錢？」、「版主的零錢是埋在牆內吧！要先鑿牆取錢，真是辛苦了」、「等那麼久被取消不是正常的嗎？要抵達之前備好金額不是正常的嗎？大樓是只有你住嗎？鄰居不能忘記關嗎？有什麼問題嗎？」、「你浪費外送員20分鐘跟你在廢話，不是喝醉就藥吃多了，有病」、「拿個錢拿四分鐘還沒好，你在鑄幣是不是，還在那邊跳針」、「你是無時無刻都在樓上看1樓門是不是開著嗎？門沒開他怎麼進得來的，特地送上來還要被當小偷，你們家是沒門喔？一樓開著就可以直達你家裡面嗎？」

外送員 爆料公社 奧客

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