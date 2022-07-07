買地蓋停車場遭住戶抗議「以後停哪」 他霸氣反制：壞鄰居掰

買房最怕碰上惡鄰居，但假設遇上自私的老鄰居，也讓人相當無奈。日前一名網友在臉書上發文，透露自己買土地要蓋停車場，結果鄰居卻開始反抗，甚至強調自家車沒地方停，讓原PO相當傻眼，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO透露自己買土地要蓋停車場，但附近鄰居卻開始反抗，甚至聯合其他鄰居抗議「在這裡住了幾十年，這樣車要停哪？」不僅如此，鄰居搬出公有土地有私人植栽，恐嚇原PO若動工便會觸犯刑事毀損罪。

老鄰居開始反抗，甚至聯合其他鄰居抗議。 圖／翻攝自臉書爆怨公社 原PO表示自己去找了警察、里長、律師，經過調解後，鄰居才改口說植栽不是他們種植的，令原PO非常傻眼，直呼買土地動工第一次遇到這種事，「真的相信新聞說的壞鄰居了，後來我決定我要申請紅線，這是我的權益，壞鄰居掰掰」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「住久就是你的概念，毫無邏輯可言」、「遇到無知的人只能無奈又無言」、「看多了，很多人都認為用久了就是他的」、「公有土地私有栽植，這不是表明自己竊占公有土地，沒承租的話這要移送法辦吧」、「弄成停車場他們要租的話記得要加價租他們」、「有理行遍天下，無理只要臉皮厚，天下都是他的公有地私人物」、「只要是你的地，權狀都有就拆，你管他報不報警，管他告不告，一切合法就做」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我遇過整地被附近住戶控訴挖到他的樹，還抗議地主沒有讓地出來給他們走」、「我們隔壁的阿姨說電箱使用權是一人一半，開店第一天就來放話了說不可以越線喔」、「我家之前門前廣場的私人土地也是借給鄰居停車，停了好幾年後來不給停了，還跑來我家開罵，說土地是公家的憑什麼不給停」。