好市多壽司裡藏「神秘綠葉」？ 網揭：因兩用途日本料理常用

好市多壽司量大划算，也是很多人購物時喜愛的品項之一。有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》社團發問自己買了壽司捲，卻發現裡面有片綠色葉子，是沒吃過的味道、且十分特殊，「把壽司的味道整個蓋過」，到底是什麼？而底下也馬上有網友回答其實是日本料理常見的「紫蘇葉」。

原PO說，這其實是他第一次買這種壽司組合，對這種「薄荷肥皂味」印象深刻，因為真的「太特殊、太明顯了」，連他的老公了一口後，就整個眉頭皺起來說「這什麼味道」。也有許多網友也同感味道很奇怪「吃起來像洗衣精」、「紫蘇我不行，吃起來嘴巴會涼涼的」、「不管在哪看到一律挑掉」。

也有對料理比較熟悉的網友解答「紫蘇葉，很多日本料理都會放，增加香氣」、「聽說可殺菌」、「《本草圖經》說紫蘇解魚、蟹毒」、「日本料理與韓食普遍都會出現紫蘇或芝麻葉」、「很喜歡紫蘇。在宇都宮吃過紫蘇煎餃」、「醃製梅子加入紫蘇，香味很棒，色澤美美的」。