機車被撞壞！車行估價「要先收1000元」 網友驚：合理嗎？
騎機車在車水馬龍的路上，難免會發生擦撞意外，假設需要向肇事者索取賠償，就要先到機車行進行估價。日前一名網友在網路上發文，透露自己的機車被撞壞，因此到機車行進行維修估價。沒想到，車行老闆表示估價前要先收一千元，令原PO困惑直呼「這樣是正常的嗎，還是遇到黑店了？」
日前一名網友在PTT上發文，透露因為機車被撞壞，所以到一間機車行估價，結果車行老闆表示公會規定估價要先收一千元，令原PO相當困惑。在貼文的最後，原PO好奇詢問，「真的假的，房屋、水電、裝修估價都沒收錢，現在這樣是正常的嗎，還是遇到黑店了？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你如果估完在這修可以當修車費」、「個人覺得不合理，但市場就是這樣運作」、「合理啊，不然估完了你不在他那處理，他不就做白工」、「合理，你買車行老闆的時間跟專業評估」、「看什麼程度的估價吧，如果要花時間拆和檢測，當然也怕報完價不修」、「如果你是知道你要換什麼零件，只是要報價而已才是免費」。
另外，不少網友也舉類似的例子，「很多水電裝修出門估價也要錢」、「去健檢也會收費啊」、「我找水電來牽網路線，他來巡一下也要收錢」、「筆電過保檢測也是要錢，那個時間人力也是工耶」、「律師諮詢費，如果後續有花費就可以折抵」。
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