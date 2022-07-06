快訊

林智堅論文案被點名 李眉蓁認錯「努力把學位讀回來」

下班回家慎防大雨！氣象局針對雙北發布大雷雨警示

機車被撞壞！車行估價「要先收1000元」 網友驚：合理嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇機車維修前的估價收費多少算正常。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO好奇機車維修前的估價收費多少算正常。 示意圖／聯合報系資料照片

騎機車在車水馬龍的路上，難免會發生擦撞意外，假設需要向肇事者索取賠償，就要先到機車行進行估價。日前一名網友在網路上發文，透露自己的機車被撞壞，因此到機車行進行維修估價。沒想到，車行老闆表示估價前要先收一千元，令原PO困惑直呼「這樣是正常的嗎，還是遇到黑店了？」

日前一名網友在PTT發文，透露因為機車被撞壞，所以到一間機車行估價，結果車行老闆表示公會規定估價要先收一千元，令原PO相當困惑。在貼文的最後，原PO好奇詢問，「真的假的，房屋、水電、裝修估價都沒收錢，現在這樣是正常的嗎，還是遇到黑店了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你如果估完在這修可以當修車費」、「個人覺得不合理，但市場就是這樣運作」、「合理啊，不然估完了你不在他那處理，他不就做白工」、「合理，你買車行老闆的時間跟專業評估」、「看什麼程度的估價吧，如果要花時間拆和檢測，當然也怕報完價不修」、「如果你是知道你要換什麼零件，只是要報價而已才是免費」。

另外，不少網友也舉類似的例子，「很多水電裝修出門估價也要錢」、「去健檢也會收費啊」、「我找水電來牽網路線，他來巡一下也要收錢」、「筆電過保檢測也是要錢，那個時間人力也是工耶」、「律師諮詢費，如果後續有花費就可以折抵」。

PTT

延伸閱讀

三寶是你？他列台灣機車族「7大怪象」 騎乘軌跡波浪狀、躲太陽都上榜

酒駕吊銷駕照後果曝 過來人揭「巨額代價」勸世：千萬別僥倖

車主常給它上香、轎車停2年擺金紙貼「生人勿近」原因悚曝

什麼都沒做就賺到錢 外送員get「光速爽單」、連取餐也不用

相關新聞

網友疑問揭小強意外神秘能力 超害怕「要統治地球了嗎？」

夏天到了，「蟲蟲危機」也跟著出現，而大家最害怕的可能就是會亂飛的蟑螂了。《Dcard》上一名網友好不容易用杯子抓到小強，隔天卻神秘消失，讓他覺得十分奇怪，上網問「到底發生了什麼事」。也引來其他網友解密小強所具有的「神秘能力」。

女大生兼職補習變保母 被家長要求幫買飯兼陪吃 提1要求被拒：會不會太過份？

不少大學生有幫人補習賺取生活費，日前有女大學生發文，表示私補學生的媽媽傳來訊息稱因為工作緣故，不能照看孩子用餐，希望她能幫忙買飯陪孩子食完再上堂，亦會把飯錢連同補習時薪一併結算。該女生決定答應，但就提出1個要求，最後遭家長拒絕，令她氣結。

機車被撞壞！車行估價「要先收1000元」 網友驚：合理嗎？

騎機車在車水馬龍的路上，難免會發生擦撞意外，假設需要向肇事者索取賠償，就要先到機車行進行估價。日前一名網友在網路上發文，透露自己的機車被撞壞，因此到機車行進行維修估價。沒想到，車行老闆表示估價前要先收一千元，令原PO困惑直呼「這樣是正常的嗎，還是遇到黑店了？」

「女友說店員很帥」他怒給1星負評！ 老闆幽默回覆網爆笑：有聲音

不少人選擇餐廳前，會先查詢餐廳評價，避免踩雷。有網友在查詢一家涮涮鍋的Google評價時，發現有一則一星評價的評論是「女朋友說店員很帥」，老闆看到後，沒有生氣反而幽默的回覆對方，原po看到後不禁爆笑，此文一出，引起不少網友大讚老闆，「太幽默了」。

車主常給它上香、轎車停2年擺金紙貼「生人勿近」原因悚曝

又毛又詭！一輛銀色小轎車外表烤漆斑駁，銀色的外表已失去該有的光亮，車子外觀看起來亦有不少損傷，恐怖的是，引擎蓋上蓋了一大塊白布並以四顆大石頭鎮壓著，車前的保險桿更放了一大疊銀紙（拜陰的），還插上線香。

什麼都沒做就賺到錢 外送員get「光速爽單」、連取餐也不用

接到這張單真的是輕鬆賺到了！一名外送員發文，表示這張單是自己「送過最短的距離」，導航地圖上顯示的距離猶如光速，地點為博愛二路前往明誠二路，從Google地圖來看，是位於高雄市的鼓山區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。