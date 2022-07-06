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車主常給它上香、轎車停2年擺金紙貼「生人勿近」原因悚曝
又毛又詭！一輛銀色小轎車外表烤漆斑駁，銀色的外表已失去該有的光亮，車子外觀看起來亦有不少損傷，恐怖的是，引擎蓋上蓋了一大塊白布並以四顆大石頭鎮壓著，車前的保險桿更放了一大疊銀紙（拜陰的），還插上線香。
網友在爆廢公社po照並寫道，「這台車有什麼事故嗎？，我看它停在這很久了，住附近的人知道嗎？下午時段車主都會給它上香。」此外，該車擋風玻璃上更貼著「平安」、「生人勿近」等字樣。
有網友在照片底下留言，「這是寫著撿骨的車，每次看到都毛毛」、「車神也是需要香火的吧」、「敷個面膜怎麼了嗎？」、「是有看過有人拜車，原因是，即將報廢，感謝車子這些年的陪伴。」
據《TVBS》報導，這輛轎車的停放處位於高雄三民區的某公園，而車內實際上更擺了符咒，當地里長也說，附近居民看了會起雞皮疙瘩，甚至有里民看到骨灰罈，車主受訪時則表示那是他的個人信仰，會這樣做是覺得車子比較不會被偷。
不過這輛車一停就是二年，一旁就是社區公園，還有兒童遊憩區，居民受訪時稱光用看的就不寒而慄，認為如果真的是不要開的車，應該循合法程序拿去報廢才對。
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