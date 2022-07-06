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他點外送自取抱怨「漏餐又酸掉」 客服冷回：你的錯！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨他在外送平台點「外帶自取餐點」，不僅遺漏餐點又菜色酸掉，還價格更貴，沒想到外送平台反怪他「自己沒檢查」。圖擷自爆料公社
一名網友抱怨他在外送平台點「外帶自取餐點」，不僅遺漏餐點又菜色酸掉，還價格更貴，沒想到外送平台反怪他「自己沒檢查」。圖擷自爆料公社

現在外送平台夯，平台也推出「外帶自取」優惠，不少民眾會選擇搭配優惠價格，自己領取餐點，但日前一名網友抱怨「在外送平台點好餐後，到店家領取發現店面衛生堪慮，而且價格比店內價貴一倍，菜又酸掉還遺漏餐點」，更讓原PO受不了的是「外送平台認定是顧客的問題」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他在外送平台點了「外帶自取」的蛋包飯，自取時就發現店家衛生堪慮，櫃檯的菜色看起來都放很久了，店內也沒有客人，而且平台餐點比店內貴一倍。

實際領取餐點後，發現跟外送平台的敘述有落差，明明文字有描述「玉米」，結果打開餐點不僅沒有任何配料，飯也黏糊糊的，整個軟爛成一團，還有奇怪的酸味，取餐時詢問店家，對方也不回應。不只如此，原PO回家後，發現店家遺漏餐點，點卡拉雞腿卻沒有肉，而且餐點味道很奇怪，讓他氣得直呼「真是花錢找罪受」。

最後他向外送平台的客服反映，客服請他們跟店家索取收據，並不斷回覆「因為你沒有提供紙本收據，所以無法處理退款」，過了2-3天以後，客服直接回應他「你自取時，自己沒有確認有無收據和餐點內容，這樣是你的錯」，讓他非常傻眼，直呼「我不是在乎這點錢，是他們處理方式真的讓人太不爽了！」

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