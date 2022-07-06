物價飛漲！2袋鹹酥雞要價230元 她傻眼直呼「我買了個寂寞」

近年物價不斷上漲，許多平民小吃的價位不再親民，連不少人愛吃的鹹酥雞都變了。日前一名網友在網路上發文，透露自己下班後到鹹酥雞店購買炸物，買了2小袋就要230元，而且份量還相當少，讓她傻眼直呼「我買了個寂寞」。

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO透露自己下班後到鹹酥雞店購買炸物，內容物有百頁豆腐、鹹酥雞、魷魚等品項。沒想到，回家打開後卻被少到可憐的份量嚇到，鹹酥雞一份50元有7塊，魷魚一份50元有5塊，「串的我當然知道貴，我的重點其實是鹹酥雞跟魷魚，通膨我當然知道，但是對比前幾天家人在別家買的，一樣是50元一份，量差太多了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「份量也太少了吧⋯傻眼」、「感覺被搶劫卻又無法報警」、「覺得有點貴，貴到我以為妳是叫外送」、「現在炸物超級貴，早就吃不起了」、「買了個寂寞，還吃了個空虛這樣」、「很多店家外帶的也變跟外送量一樣了」、「差不多啦，炸的東西都貴到天邊去了」、「自己買來炸都比較便宜」。

另外，也有網友站在業者立場分析，「利潤都被房租咬走了，老闆也是在苦撐」、「萬物皆漲，沒有人願意少賺」、「我只能說吃米不知米價，真的成本就很高」、「聽說炸油最近一桶漲到1000以上了」、「原物料上漲，飼料價格居高不下，現在雞蛋貴，雞肉更貴」、「等妳開一家鹹酥店就知道現在成本多高了」。