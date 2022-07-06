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網友疑問揭小強意外神秘能力 超害怕「要統治地球了嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自《Dcard》
圖／截自《Dcard》

夏天到了，「蟲蟲危機」也跟著出現，而大家最害怕的可能就是會亂飛的蟑螂了。Dcard》上一名網友好不容易用杯子抓到蟑螂，隔天卻神秘消失，讓他覺得十分奇怪，上網問「到底發生了什麼事」。引來網友解密蟑螂所具有的「神秘能力」，也意外嚇到所有人。

原貼文網友表示，某天有隻會飛的蟑螂飛到他的螢幕上，他嚇得拿起馬克杯結合防燙墊，把蟑螂關了起來。原本打算把蟑螂餓死，但放置了兩周後他才想起來，沒想到他做好心理準備，杯子拿起來後，蟑螂卻「自己消失不見了！」他因此大感疑惑，蟑螂究竟跑去哪了？

有些網友認為，原PO一開始就沒有抓到「等等，你確定有關進去嗎」、「看來是以為自己抓到了」，但馬上就有網友解密「其實蟑螂可以把自己壓扁爬出來，所以關起來不太有用」，還有網友貼出網路實驗影片，蟑螂可以壓扁自己的身體到原本的1/4，可自由進出3毫米(0.3公分)的小縫隙，一秒能跑出50個身長的距離，也因此蟑螂才這麼難抓，也不容易把他關起來。

許多網友知道蟑螂的這個能力後都大為吃驚，「所以其實蟑螂跟貓一樣是液體」、「太可怕了吧！我一直以為我房間門關起來就沒事，是不是要塞門縫了」、「怕爆，這樣看起來根本是金剛不壞之身」、「我感覺蟑螂要統治地球了」、「可以用洗碗精泡泡噴在他身上，確定死亡之後再沖馬桶」。

蟑螂 Dcard

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