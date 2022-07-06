買二手車開半小時就故障 車商祭出「四字理由」拒賠

二手車的交易市場雖然可以撿到寶，但如果沒有仔細檢查內外裝，或是對車子本身不夠了解，買家都可能會因此吃虧。日前一名男網友在臉書上發文，透露自己買了一台二手車，結果事後發現許多零件都故障，而車商卻祭出四字理由「現況交車」，讓原PO只能摸摸鼻子認賠。

日前一名男網友在臉書「爆怨2公社」上發文，原PO透露自己五月中買了一台二手車，合約上寫現況交車，而自己也有試車、檢查外觀和內裝。沒想到，簽完合約書半小時後，車子就故障沒辦法開，檢查後發現是後差速器壞掉。

然而，原PO打算找車商索賠，但車商卻聲明「是你開車的問題，我不知道你是怎麼開的，你要自己理賠，因為合約有寫現況交車，我們不保固車子」。原PO雖然無奈，但只能自己摸摸鼻子花三萬元修車，而且檢查時還發現車子的前面卡鉗失效，令他崩潰直言「所以告訴大家買二手車要自己做功課或帶專業會看車的人，不是看車子外觀漂亮就買下去」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「現況交車！恭喜你要認賠了」、「買中古車像賭博一樣」、「現況交車基本上都是買來整理的」、「買中古車本來就要先有心理準備，就是運氣問題，就算專業的人士去幫你看車，也沒人敢保證一定沒問題」、「合約都已經註明現況交車了，之後當然都要自己吞」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我人生第一台二手車也是這樣，買回來離合器壞、冷氣壞、卡鉗壞，修一修都比車貴了」、「我也買了一台，結果多花了幾萬修理，很多東西當時都是好的，根本是基本修護，只為了讓客人試開時感覺沒問題而已」。