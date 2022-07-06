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她用飯店牙刷隔天「面目全非」 網嚇傻：邊刷邊滿口血了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享飯店牙刷的慘況。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版
原PO分享飯店牙刷的慘況。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版

不少飯店或旅館都會提供備品，其中為了讓旅客方便洗漱，一般都會提供牙刷和牙膏等拋棄式用具。一名女網友在臉書上發文，透露自己只使用過兩次飯店的牙刷，但整體刷毛就朝左右爆開，貼文曝光後也掀起討論，有網友嚇壞直呼「邊刷邊滿口血了吧！」

日前一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，白色牙刷上的毛嚴重爆開，整體刷毛朝左右邊分散，乍看之下宛如馬桶刷或是奶瓶刷，誇張受損程度相當驚人。此外，原PO在貼文中強調，「我真的只刷2次而已，旅館裡的牙刷，我真的是刷牙齒」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「用盡生命在刷」、「害我看錯以為是刷馬桶的」、「記得飯店的牙刷都蠻硬的，希望版主的牙齒還在」、「這個也刷的太離譜了，牙齒是鋼做的嗎？」、「這是刷整個浴室了吧」、「邊刷邊滿口血了吧」、「很像有刷過馬桶的牙刷」、「這樣牙齒會壞光光啦」。

另外，也有網友仔細分析，「旅館的牙刷毛都很硬欸，能刷兩次就炸毛，這牙齒真不簡單」、「這是拋棄式的用品，不是讓妳一直用的」、「在家用好一點的，旅館的只是臨時用，但是比較傷牙齒，成本問題，一次性耗材」、「我從來不用送的牙刷，會把牙齒刷爛」、「都便宜貨，用一次就可以扔了」。

牙齒 爆廢公社

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