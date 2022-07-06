女大生兼職補習變保母 被家長要求幫買飯兼陪吃 提1要求被拒：會不會太過份？

不少大學生有幫人補習賺取生活費，日前有女大學生發文，表示私補學生的媽媽傳來訊息稱因為工作緣故，不能照看孩子用餐，希望她能幫忙買飯陪孩子食完再上堂，亦會把飯錢連同補習時薪一併結算。該女生決定答應，但就提出1個要求，最後遭家長拒絕，令她氣結。

該名女大學生在Dcard發文，稱其一向有兼職私人補習，現時幫某學生補英文已有半年。該小朋友學習態度良好，她與其家長亦相處融洽。由於孩子現在正值暑假，家長便安排她周一至周五每日上門補45分鐘的英文及輔導功課。

近日樓主收到家長的訊息，表示因為要工作無暇顧及孩子用膳，所以想樓主補習時順便幫孩子買飯盒，「最近他whatsapp我：『想問你每天能不能早一點點上來，順便幫他（學生）買個盒飯，幫我看著他吃飯，之後再上課。飯錢我會再給你。』」

樓主認為沒有問題，並提出要按時薪計算收回陪食飯的半小時人工，但遭到拒絕，「誰知他媽說：『陪他吃飯都收錢？』」。樓主認為對方要求自己用私人時間陪學生食飯的要求不合理，遂氣爆問網友：「私補家長有這麼的要求，會不會太過份？」。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主要求按時薪收費無錯，而且補習老師並非保母，又指責該家長太吝嗇，「我們還是又不是保姆，要不就給多個小時錢，他真的很吝嗇」、「笑死！犧牲私人時間和他個小朋友吃飯為什麼不用錢」、「上班如果那麼啱無客，老闆也要發工資㗎。一樣道理，叫得人上班就是要發工資的」。

亦有人表示自己也遇過學生家長有同樣要求，但因為家長包其用餐費，所以沒有另算工資，「我都試過，不過個家長好識做，話叫我買埋自己個份一齊食」、「我曾經家長煮了我飯，叫我陪他兒子吃，省下餐相當高興」，另有人覺得重點是與家長及學生的關係，「看你跟個學生關係好不好了，小朋友是要照顧」、「如果個家長好人的，小小要求也沒問題的」。

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文章授權轉載自《香港01》