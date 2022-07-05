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男友喊「想娶年輕岳母」女友吃醋 網：有考慮爸爸感受？

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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男女朋友之間，是否和彼此的父母好好相處，也是影響關係的一大因素。卻有一名Dcard》女網友抱怨男友似乎和自己的媽媽關係過於親密，甚至說出「想娶年輕時的媽媽」這樣的話，讓她感到相當不是滋味，因此想問網友們難道是她自己「開不起玩笑嗎」？

該女網友表示，男友去她家都是在和她媽媽聊天比較多，有次話題聊到各自以前的生活模式、我媽年輕時的生活、一些他們共同宗教信仰的話題等等，她就在旁邊邊滑手機邊聽。但她突然聽到男友對媽媽說「媽媽如果我遇到年輕的妳，我一定會娶你，為什麼不能早點認識妳」，讓她內心馬上出現問號，當下卻也沒多想。

女網友還說，她們三個平常就會互開玩笑，或者小小黃腔，但她這次卻對男友那句話很在意。且她平常也會開類似的玩笑，比如對男友說「好好喔，一次兩個女友左擁右抱欸」、「你另一個女友(指媽媽)說找你」。她不禁想「明明就沒那麼嚴重，也知道是在說年輕時的我媽，我就在想是不是我開不起玩笑？如果是你們能接受嗎？」

網友們則意見不一，有人認為「跟對方的媽媽這樣講其實也蠻怪的」、「如果是我我也會覺得超怪」；也有人覺得沒什麼「年輕時的妳媽，其實是投射妳的意思，而且丈母娘本來就要巴結一下」、「覺得就只是在給未來岳母灌迷湯而已」。還有人打趣表示「老婆跟女兒同時被牽走 ，有人問過爸爸的意思嗎？」

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