美食名店生意好為何第二代不接手？ 網揭最賺錢方式「不在廚房」

大排長龍的美食名店在外人眼裡是賺錢的生意，有網友便因此納悶，明明營收不低，為何有些名店的第二、三代不想接手。對此，多數網友紛表示餐飲相關行業非常操勞，並點出此種達「名店」等級的經營者，其賺錢方式另有他法。

一名網友在PTT發文，表示自己在電視上看到一家賣美食的名店，生意非常好，且有第一代打基礎，第二代在經營上也會比第一代輕鬆許多，不用從頭去摸索，也不用擔心生意不好或是賺不到錢。

然而該名店第一代老闆有兩個小孩，第二代卻沒有意願接手，因此老闆便將事業交給其他親戚。對此，原PO認為不合常理，「因為那種名店的收入，絕對是比外面的工作都來的高許多的」，更推測營收說不定比一般中小企業高，「這麼好的成果應該是每個小孩都會羨慕、想要接收的呀」。

文章一出，網友們紛紛指出餐飲業太血汗「很累！除了過年幾乎不能休假」、「用肝、時間和犧牲生活品質換金錢，這代價不是每個人都付得起」，「很累，每天買菜備料其實生活都沒了」。也有網友表示「小孩從小看到大，不想接很正常」、「小孩多少都有在店內幫忙的經驗，自然知道有多累」、「很多父母都不想小孩接，因為苦過來，不想小孩也重複」。

有過來人亦現身說法，「我自己家也是生意超好的名店，我也不想接，真的是用生命換來的」、「我自己看家裡做餐飲業真的很累，朝5晚7，職業病很嚴重，雖然生意不錯，但我爸讓我讀書讀好一點，不要接家裡生意」。

另有網友點出第二代想賺錢另有他法，「寧願用上一代賺的錢去投資房地產，輕鬆穩賺」、「八成房產很多，能當房東爽，誰人願意進廚房」、「這種做吃的，也很多都好幾間房子，稅那麼低，靠房產增值早就賺比賣吃的多了」、「累爆，不如店面租給人做，收租金就好」、「名店店面幾乎都自己的，租人直接退休，誰跟你慢慢賺」。