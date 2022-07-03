同事每天想搭便車要求接送 網曝1缺點勸「快拒絕」

有些上班族早上怕遲到，會選擇自行開車、騎車前往公司，但日前一位網友指出，同事想每天搭高鐵通勤，看準原PO家住高鐵站附近，詢問能否搭便車，並補貼油錢。對此，網友一致勸他「快拒絕，你的時間會被綁死」。

一名網友在PTT發文表示，他家住高鐵站附近，開車到高鐵站只要5-10分鐘，而另一位同事家住外縣市，想要每天搭高鐵通勤，因此問他可否每天到高鐵站載他，下班時再把他載回高鐵站，並且會補貼他油錢。

原PO思考，從公司到高鐵站開車約要半小時，同事沒有錢額外買一台車，又覺得馬路上都是大車，騎車很危險，因此才問原PO能否搭便車，但他也拿不定主意，最後詢問網友「大家覺得讓同事搭便車好嗎？」

對此，網友回答一面倒「建議不要」，直言「不想時間被綁死，以後不直接回家，或想請假還得和他報告」、「臨時想請假還要顧慮他，實在太麻煩」、「完全不划算，只用油錢補貼根本不夠」、「要請假、休假還得跟對方報告，如果他在高鐵上了，你臨時想請假，說得出口嗎？」、「叫他去高鐵站排班計程車，找固定包月的接送啊！如果他覺得太貴，那不就是把上班成本轉嫁到你身上？」、「假設你願意的話，要明確告知他這樣不叫搭便車，而是請你特地當司機，費用當然是用請司機的費用算」、「未來要是你突然有事，不能接送他的話，就會變成你欠他的樣子，時間還會被綁住」。