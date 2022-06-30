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單親媽拉拔兒考上台大 未聞問的前婆家態度丕變：是祖先保佑

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的兒子考上台大後，前婆家態度大轉變，認為都是祖先有保佑。示意圖/本報資料照片
網友的兒子考上台大後，前婆家態度大轉變，認為都是祖先有保佑。示意圖/本報資料照片

日前一位網友在「匿名公社」痛罵前婆婆不要臉，過去處處針對她，離婚10多年，原PO努力拉拔孩子長大，前婆家都不聞不問。直到孩子考上台大，就要小孩回去拜拜，還說都是祖先有保佑，讓原PO非常不滿。

原PO在「匿名公社」發文提到，和前夫結婚時，前婆婆總認為原PO是看上他們家的錢才嫁進來，甚至欺負原PO的兒子，說他長得和爸爸不像，還和別人說自己的孫子是「雜種」。

原PO忍無可忍淨身出戶，前夫也隨即把小三娶進門。因此她將當時就讀小二的兒子帶回娘家，和娘家一起照顧，前夫不僅沒出過撫養費，前婆家也都不聞不問。現在兒子考上台大了，前婆家態度就大轉變，前婆婆不僅四處向別人炫耀，還在自家門口放鞭炮，甚至打給原PO的媽媽，要兒子回去祭祖，還說能考上台大是他們家祖先有保佑。

原PO在文中痛批前婆婆：「妳都忘了他小時候是怎麼被妳和妳兒子欺負的嗎？妳都忘了當初妳是怎麼罵他了嗎？他從沒感受過你們的愛，現在他長大了好過了就變成妳們家的孫子？」最後原PO表示，現在孩子長大了，有自己的思考能力，兒子不想回去也絕不會勉強。

網友們留言表達看法，「人最好的報復，就是要活的比對方精彩。妳真棒」、「都離婚了還拜祖先，小孩妳自己養的，可以問妳兒子要不要改妳的姓」、「是媽媽教的好，前婆婆是要湊什麼熱鬧，兒子爭氣啊！」、「辛苦妳了，把兒子姓改成娘家姓，徹底跟她們斷絕關係吧！」

婆婆 台大 離婚

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