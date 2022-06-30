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物價上漲台人仍不用兩百元鈔 網曝歐洲人愛用「2字頭」原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇200及2000元的紙鈔已發行超過10年，但以現在的物價拿200更方便，但卻很少人使用。本報資料照片
一名網友好奇200及2000元的紙鈔已發行超過10年，但以現在的物價拿200更方便，但卻很少人使用。本報資料照片

由於物價上漲，不少便當及商品已超過100元，因此100元紙鈔也不再像以往方便，一名網友好奇200及2000元的紙鈔已發行超過10年，但以現在的物價拿200更方便，卻很少人使用，於是想問問網友們的看法。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他表示台灣發行200及2000以上的紙鈔已超過10年，現在通貨膨脹、物價上漲，以前70、80元的便當現在都超過100元，因此100元紙鈔也不如以前方便，反而拿200元紙鈔更方便，2000元也同理，於是他好奇，「為什麼通貨膨脹200和2000元還是沒人用？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「麻煩啊，大家喜歡10進位」、「數位支付了」、「那不是用來收藏的嗎」、「刷信用卡、手機轉帳方便」、「超難用，每次用都被懷疑是假鈔」、「日本幣值用的比台灣大，1千下面就是5千」、「2000是有些在台灣過太爽的人在繳罰金用的，200是某幾家銀行要推流動性調節用的東西」、「兩百少用蠻多人其實不收，會收的都是公部門旁或某幾家發行200的銀行附近商家會收」、「現在可以直接出5000了吧」。

有網友則表示，台灣人不習慣使用200及2000，「是台灣人不習慣，歐洲人很常用2歐和20歐，用2歐和20歐找錢可以節省硬幣數和紙鈔數」，有專業的網友分析，「2字頭的鈔幣一來最不可能拿到假的，因為流通性太低做假的不划算會賠死，二來是可以用最少的張數組成1到9所有金額減少紙鈔使用量」。

假鈔 通膨 物價

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