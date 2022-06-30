他30歲年收70萬想躺平遭爸嗆「有病」 網支持：自己開心最重要

在這個通膨嚴重又低薪的時代，不少年輕人選擇當不婚不生的「躺平族」。一名30歲的網友年收約70萬，他選擇不買房、不結婚，過一個人的生活，但家人卻催促他趕快成家立業，甚至還安排相親，把自己的觀點告訴家人卻被嗆，「你這樣的想法是有病」，令他相當無奈。

一名網友在「Dcard」心情版以「我選擇了躺平過日子」為題發文，他30歲年收約70萬，在這個高物價、高房價的時代，他選擇不買房、不成家、不結婚、不繁衍後代，過著一個人的生活，每個月給自己獎勵買一個奢侈品，有朋友約就出去玩，若沒人約則在家看電視、玩電腦，但爸爸總是催促他趕快成家立業，甚至時不時安排相親、介紹對象給他。

原po認為，照顧自己都無法無憂無慮了，實在不想為了繁衍後代而與人結合，「我知道生物的本能就是繁衍後代，但是這個環境下我選擇捨棄本能，快快樂樂地過日子」，他也表示曾經把自己的觀點告訴爸爸，但卻被嗆，「你這樣的想法是有病」，令他相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「你的想法才沒有病」、「我們學校認同躺平的人都一堆了」、「躺平+1，我覺得繁衍是生物本能卻不一定是人類本能，人類是否繁衍有很多因素利弊得失需要計算」、「政府都放棄人民了，當然是躺好躺滿，不過還是建議找個理念相同的伴一起度過餘生」、「+1，已經想好退休要回老家住了，親戚也住得近，可以串門泡茶聊天」、「自己開心最重要，一堆結婚的可能後悔了」、「+1，每天上班養活自己就累瘋了…怎麼可能還去考慮其他這麼多麻煩事」、「你沒病，認清自己真正想要的生活是好事，為結婚生子而結婚生子，才是誤了自己也誤了別人」、「2077年人口77億，2097年預估97億，還嫌不夠擠嗎？」、「世代不同，價值觀也不同。躺平的想法也沒錯，就是選擇不同而已」。

有網友則認為，「不錯了啦，還願意幫你安排相親，代表他也願意協助你的人生，不像我家的，整天只會酸，一點實質的幫助都沒有」、「其實別買房，娶妻生子還是ok的，長大就讓孩子去學種田，餓不死他的」、「你爹不希望他走之後你一個人孤零零的」、「不要把錢浪費在一堆奢侈品，以後你會發現錢都花在垃圾上面」。