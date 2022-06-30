快訊

台股6月慘跌！這10大電子股法人趁跌大買 股價逆勢漲

新北五股變電箱爆炸1564戶停電 預計11時30分恢復供電

一手捧紅傳奇歌姬美空雲雀 山口組最有眼光的那個男人

他30歲年收70萬想躺平遭爸嗆「有病」 網支持：自己開心最重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名30歲的網友年收約70萬，他選擇不買房、不結婚，想躺平過一個人的生活，但家人卻催促他趕快成家立業，甚至還安排相親，令他相當無奈。情境示意圖。圖／Ingimage
一名30歲的網友年收約70萬，他選擇不買房、不結婚，想躺平過一個人的生活，但家人卻催促他趕快成家立業，甚至還安排相親，令他相當無奈。情境示意圖。圖／Ingimage

在這個通膨嚴重又低薪的時代，不少年輕人選擇當不婚不生的「躺平族」。一名30歲的網友年收約70萬，他選擇不買房、不結婚，過一個人的生活，但家人卻催促他趕快成家立業，甚至還安排相親，把自己的觀點告訴家人卻被嗆，「你這樣的想法是有病」，令他相當無奈。

一名網友在「Dcard」心情版以「我選擇了躺平過日子」為題發文，他30歲年收約70萬，在這個高物價、高房價的時代，他選擇不買房、不成家、不結婚、不繁衍後代，過著一個人的生活，每個月給自己獎勵買一個奢侈品，有朋友約就出去玩，若沒人約則在家看電視、玩電腦，但爸爸總是催促他趕快成家立業，甚至時不時安排相親、介紹對象給他。

原po認為，照顧自己都無法無憂無慮了，實在不想為了繁衍後代而與人結合，「我知道生物的本能就是繁衍後代，但是這個環境下我選擇捨棄本能，快快樂樂地過日子」，他也表示曾經把自己的觀點告訴爸爸，但卻被嗆，「你這樣的想法是有病」，令他相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「你的想法才沒有病」、「我們學校認同躺平的人都一堆了」、「躺平+1，我覺得繁衍是生物本能卻不一定是人類本能，人類是否繁衍有很多因素利弊得失需要計算」、「政府都放棄人民了，當然是躺好躺滿，不過還是建議找個理念相同的伴一起度過餘生」、「+1，已經想好退休要回老家住了，親戚也住得近，可以串門泡茶聊天」、「自己開心最重要，一堆結婚的可能後悔了」、「+1，每天上班養活自己就累瘋了…怎麼可能還去考慮其他這麼多麻煩事」、「你沒病，認清自己真正想要的生活是好事，為結婚生子而結婚生子，才是誤了自己也誤了別人」、「2077年人口77億，2097年預估97億，還嫌不夠擠嗎？」、「世代不同，價值觀也不同。躺平的想法也沒錯，就是選擇不同而已」。

有網友則認為，「不錯了啦，還願意幫你安排相親，代表他也願意協助你的人生，不像我家的，整天只會酸，一點實質的幫助都沒有」、「其實別買房，娶妻生子還是ok的，長大就讓孩子去學種田，餓不死他的」、「你爹不希望他走之後你一個人孤零零的」、「不要把錢浪費在一堆奢侈品，以後你會發現錢都花在垃圾上面」。

相親 結婚

延伸閱讀

躺平就能享優惠！4個你必須下載美食APP的理由

七年級生嘆房價漲兩倍 網建議：低利率盡量背貸款

成功躺平！39歲男製電動床車「可升降床頭、360度旋轉」 網求量產

相親天花板！父帶逾20本房產證幫24兒徵婚：想展現誠意非炫耀

相關新聞

他30歲年收70萬想躺平遭爸嗆「有病」 網支持：自己開心最重要

在這個通膨嚴重又低薪的時代，不少年輕人選擇當不婚不生的「躺平族」。一名30歲的網友年收約70萬，他選擇不買房、不結婚，過一個人的生活，但家人卻催促他趕快成家立業，甚至還安排相親，把自己的觀點告訴家人卻被嗆，「你這樣的想法是有病」，令他相當無奈。

打一劑新冠疫苗「6周變光頭」 正妹：至少我還活著找真相

該27歲女子在臉書爆料公社發文指出，「我是一位疫苗受害者，我只想說這種掉髮的過程，這樣的傷痛，真的不是任何人可以體會的！」，年初1月7日打完第一劑莫德納疫苗，副作用竟是少見的落髮...

被陳其邁封鎖多年！他連粉專都搜不到 釣出「黑名單對象」

做了什麼事會被政治名人列入黑名單？一位臉書用戶因為遭陳其邁粉專、個人帳號封鎖好幾年，向大家求問「要怎麼處理？」，沒想到釣出數位網友也被拉黑...

婦產科旁停車場繳費機被「貼爆圓點」 網擔憂：此等胎教

受到新冠肺炎疫情影響，進入許多場所時都需要量測體溫，而為了方便辨識，有些地方還會提供圓點貼紙。一名網友在網路上發文，分享自己看到一台在婦產科醫院附近的停車場繳費機，上面被民眾用圓點貼紙貼到相當凌亂，令原PO氣憤直呼「此等胎教還好意思笑其他國家沒水準！」

男人的浪漫！他變恐龍回鄉3友「盛裝」迎接 台鐵保全頻偷笑

男人的浪漫就是那麼容易！一名網友表示，朋友打賭若「敢穿恐龍裝坐火車回花蓮，就到車站迎接」，想不到他照辦後，花蓮火車站出現「4頭恐龍相聚」奇景，歡樂場面令一旁...

試穿牛仔褲驚見「褲底黃黃的」 他崩潰：還飄出陣陣菊花味

不少人購買衣服和褲子之前，都會先進行試穿，以免買回家後不合身。一名網友在臉書上發文，表示自己日前去試穿牛仔褲，結果卻發現褲子裡有一大片土黃色的污漬，讓他崩潰直呼「還有陣陣幽香的菊花味⋯真沒公德心！」而貼文曝光後也掀起討論，還有服飾店員分享類似經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。