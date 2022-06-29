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被陳其邁封鎖多年！他連粉專都搜不到 釣出「黑名單對象」

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄市長陳其邁。圖／取自陳其邁粉專
高雄市長陳其邁。圖／取自陳其邁粉專

做了什麼事會被政治名人列入黑名單？一位臉書用戶因為遭高雄市長陳其邁粉專、個人帳號封鎖好幾年，向大家求問「要怎麼處理？」，沒想到釣出數位網友表示也被政治人物粉團拉黑，甚至只是因為按了表情圖案。

該臉書用戶在Dcard發文指出，「我被陳其邁封鎖好幾年了，連粉專都搜尋不到，有人知道要怎麼處理嗎？」，畫面中可見他連結到陳其邁的個人帳號，頁面還停留在2020年的近況動態，且顯示「目前無法查看此內容」。

一位臉書用戶遭高雄市長陳其邁粉專、個人帳號封鎖好幾年。 圖擷自Dcard
一位臉書用戶遭高雄市長陳其邁粉專、個人帳號封鎖好幾年。 圖擷自Dcard

其他網友笑回「你沒有台灣價值所以無法查看此內容，信仰不足請自行充值」，也有人建議「追IG啊」。

此文還釣出一些人坦言「哈哈啊我被高+瑜封鎖誒」、「我也被范雲、焦糖、台灣回譯探險團封……算了，沒事」、「我他X去焦糖那邊按個表情也被封鎖，有夠玻璃心」、「我還被柏惟封鎖勒，只是打個100*0.9=81而已」

但有網友緩頰「又不是只有他會封鎖人……去看其他人也是一樣」、「小編討厭你」、「都被封鎖了就別騷擾人家了」。

陳其邁 黑名單 Dcard

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