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男人的浪漫！他變恐龍回鄉3友「盛裝」迎接 台鐵保全頻偷笑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉，好友們也履行約定到車站迎接。圖／擷自抖音
一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉，好友們也履行約定到車站迎接。圖／擷自抖音

男人的浪漫就是那麼容易！一名網友表示，朋友打賭若「敢穿恐龍裝坐火車回花蓮，就到車站迎接」，想不到他照辦後，花蓮火車站出現「4頭恐龍相聚」奇景，歡樂場面令一旁台鐵保全忍不住頻頻偷笑。

一名男網友在臉書「爆廢公社PO文，他回憶數年前朋友們和他打賭，若敢穿恐龍裝且搭火車回花蓮，屆時一定到車站迎接。想不到「幾年前男孩們的熱血」如今成真，只見原PO穿著恐龍裝緩緩步出車站閘門，外頭迎接他的正是另外3名穿著恐龍裝的朋友，「4頭恐龍相聚」場景太過歡樂，讓一旁幫原PO拖行李的台鐵女保全也忍不住頻頻偷笑。

逗趣貼文曝光後馬上引起網友討論，「男人的快樂就是這麼簡單，這個回憶無價」、「這到底是什麼畫面啦，笑到不行」、「好可愛喔」、「不熱嗎？」、「能夠不分時間場合一起耍白痴，絕對是真心的朋友」。

不過有人質疑台鐵禁止攜帶氣球，穿著恐龍裝可以上車嗎？對此原PO回應，恐龍裝是到站下車後才換上，途中沒有造成任何旅客不便。

@lu01188 朋友說只要我穿恐龍裝搭火車一定會來接我#男人的快樂就是這麼簡單 ♬ 芭比q了 - 邓家忠

一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉。圖／擷自爆廢公社
一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉。圖／擷自爆廢公社
一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉。圖／擷自爆廢公社
一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉。圖／擷自爆廢公社
一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉，好友們也履行約定到車站迎接。圖／擷自爆廢公社
一名男網友衝著數年前和朋友們的賭注，穿著恐龍裝回鄉，好友們也履行約定到車站迎接。圖／擷自爆廢公社

恐龍 台鐵 爆廢公社 火車站

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