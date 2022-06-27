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他批南美館殭屍展2缺點像詐騙 反遭網酸「又不是鬼屋」

聯合新聞網／ 綜合報導
「亞洲的地獄與幽魂」特展於25日登場，有網友看完後批評展覽是詐騙。記者邵心杰／攝影
「亞洲的地獄與幽魂」特展於25日登場，有網友看完後批評展覽是詐騙。記者邵心杰／攝影

開展前就因擬真僵屍受到矚目的「亞洲的地獄與幽魂」特展，25日於台南美術館2館正式揭幕，卻有網友參觀完後痛批該展根本是詐騙，跟大學生辦得鬼屋差不多，不過該文亦遭部分網友反駁，認為此展覽本就不是鬼屋，且一張票就能看遍館內展覽根本超值。

一名網友在論壇「巴哈姆特」上發關於「亞洲的地獄與幽魂」特展的心得文，內容直指展覽的兩大缺點，分別是參觀動線不佳和展覽內容空虛。據原po分享，光排隊進場就要動輒2到3個鐘頭，現場也沒有工作人員引導人流，「一館二館門票通用，一館買票只要30秒，一二館步行僅須5分鐘，沒有任何工作人員疏導去一館買票」，而且好不容易排到殭屍面前，每個人卻只能看5分鐘。

更令原po失望的是，多數展廳的陳列密度和深度十分不足，譬如一些展廳只展出電影海報，而有些展廳雖佈置了各種文物，卻未詳加介紹，因此原po直言，「這種展基本上是美院展的最底層，那種給人拍上IG打卡用的」、「努力從貧乏的內容中發掘所剩無幾的內涵和文化，那勉強能晃個45分鐘，只看殭屍的話，限時5分鐘」。

該文被網友轉發到PTT上後掀起熱烈討論，部分網友表示看完心得文瞬間滅火，「謝謝，那我就不用去了」、「感謝跟風首刷心得」、「台灣人就是會被照片騙」、「重點是要體驗塞車跟排隊」、「寧願家裡吹冷氣追劇玩電動」。

也有網友認為是原po搞錯看展目的，「那是文物藝術展，又不是鬼屋，一堆跟風仔」、「不然你是想看到什麼，本來就這樣而已呀」，還有網友建議想要值回票價可以走訪不同展館，「美術館是一二館共用，你其他展區不看，同樣的錢你當然會覺得不值得」、「南美館有兩館，當天的票就是不限次數，兩個館都能看」。

台南美術館 展覽資訊 鬼屋

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