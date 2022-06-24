機車煞車拉桿為何缺一角？ 設計原因曝光網驚：真沒注意過

機車在台灣是最普遍的交通工具之一，一般家庭通常都有一至兩輛，機車機動性強，方便又快速，成為不少人代步的交通工具首選。網路上最近流傳一段影片，講解為何有些機車的煞車把手上會缺一角，原因曝光讓不少人直呼「長知識」。

「新莊忍店機車行」日前在TikTok上傳一段影片，車行人員表示近幾年一些碟煞機車的煞車拉桿有凹槽，凹槽方向朝下，看起來就像是缺了一角，這其實不是瑕疵，主要是為了安全而設計的。

影片提到，這個設計主要是當機車倒地時，拉桿碰撞地面，支撐點被頂到就會從凹槽處斷掉，這樣即使缺少了前段，但在行車時還有後段可以使用，確保行車安全。

不少車主看了影片後才恍然大悟，「長知識」、「還真沒注意過」、「煞車拉桿的潰縮設計」、「原來如此，我的也斷這樣」、「我以為是工廠快速分左右的耶」、「後照鏡兩邊不一樣的螺紋方向也是為了防止倒車後照鏡斷裂，只會先鬆掉」、「我斷過，還好剩下一點點還可以用」、「這個我懂，上次頃角到底就把手把磨掉了」。