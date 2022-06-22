收到「前行車右側超車」罰單 他困惑問：要怎麼騎車？

一名網友在《爆廢公社》po出女兒騎機車被開罰的照片及相關罰單，他表示「這樣騎車還不夠守規矩嗎？這樣還能開單，那位長官可以來示範如何騎機車？」並希望網友看了之後可以幫忙指點迷津。

罰單上的違規事實那一欄寫著被開罰的原因為「在前行車之右側超車」，舉發的違反法條為根據道路交通管理處罰條例第47條「在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線。」依法可處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰。

這張罰單掀起兩派網友論戰。圖擷自 爆廢公社

該po文引發兩派網友論戰，有網友覺得本來就要從右邊，「事實就是機車左側超車死更快」、「機車騎到左側超車，遇到大卡車，遊覽車怎麼辦？」、「遇到檢舉魔人了」、「左側就是禁行機車的快車道，是要怎麼超車？」

其他網友直言認為是「交通部的精美陷阱」、「民眾都是被宣導洗腦機車靠右，根本害死人，長期下來錯誤的觀念」、「法規無所適從」、「駕照考假的？左側才能超車，台灣是左駕，右邊多死角視野盲區較大，汽車駕駛人常會被突然切進來的機車嚇到」、「這樣超車早晚進醫院。」

另外，還有人分析，「可以直直走，但不能硬擠到正常行駛的車前，這種超近距離切車很容易被舉發，或是被撞」、「很多車子都會在路口右轉，你還從右側超車？」

甚至有人仔細看了照片表示，這檢舉人專業的，因為原po的女兒騎車並非騎在正常的線道上，不只騎在路肩、未使用方向燈，而且是直接從路肩切進來原本汽車駕駛的線道上，完全不管後方車距。

後來原po也在留言底下回覆網友說，「本人就是開大車的，已經教導過她很多這種相關問題，當時情況是這台車佔在兩線中間，上班車潮很多車又下雨天，所以小女才會慢慢在外線，遇到這種檢舉無可奈何，只是想了解右側超車這個規定！」