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他網上買金飾「一燒就黑」才驚覺是假貨 網友一招識破：不可能是真的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自爆料公社
圖／截自爆料公社

在網路上買東西更容易買到假貨，警覺心不夠恐將付出更多時間精力！有網友便在《爆料公社》分享朋友的慘痛經驗。她表示去年曾在蝦皮上購買金項鍊，最近拿去銀樓檢驗卻一燒便黑，才發現買到假貨，而賣家也已消失無蹤，讓她十分心痛。而許多網友則認為該產品原本就有諸多不合理之處，被騙的錢根本是該受害者的「智商稅」。

該網友貼文表示，她的朋友去年在網拍平台「蝦皮」上購買金飾項鍊，拿到貨後發現會割傷脖子，因此便放著沒理會。直到最近去銀樓想換款式，被火一燒隨即發黑，才知道店家賣的是假貨，「不知道有多少消費者被欺騙了。」想回去找原賣家，才發現不但已33週未上線，電話也轉到語音信箱，已經找不到人了。

許多網友雖然同情，卻認為她被騙還是過於貪心之故，認為「原po這個應該也不過買4000左右吧？但正常來說二錢以現在的金價就要大概12500，還要再加工錢」、「那叫智商稅！黃金價格這麼公開透明，怎麼會比市價便宜買到？」「結論一個字，貪！」

也有人認為，這種高價的東西一開始就不該在蝦皮上購買「蝦皮就連鞋子都有仿的，怎麼會上去買金項鍊啊？」「真實店面的黃金要買還要看評價也怕被騙了，敢網上買的心臟真的很大顆。」「沒在fb買，選擇到蝦皮，也算是進步了啦！」

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