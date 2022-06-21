當年超火中部「神級手搖飲」銷聲匿跡？老饕曝全台這裡買的到

炎炎夏日，讓人想來上一杯手搖飲。近日就有名網友回憶起5、6年前，在台中、彰化一帶1間很有名的飲料店，但如今已經鮮少看到，讓他坦言其實很懷念！文章曝光，引起不少網友們討論，也有老饕分享現今在哪裡還買的到。

該名網友在PTT分享，約莫5到6年前，在中部特別是台中彰化一帶很火紅的飲料店「一手私藏紅茶」，飲料都用造型特別的保特瓶來裝，且價格在當年來說也算貴。

但自從他回北部工作後，幾乎再也沒看過這家紅茶店，聽說只剩下台中、彰化本店還在經營，原po表示自己很懷念，也好奇「大家有沒有喝過」。

文章一出，網友們紛紛表示，「喜歡他們的紅茶！他們的茶很好喝，打趴現在一堆飲料店」、「這間算很久的牌子了，幾乎是現在手搖浪潮的前驅之一」、「熱愛紅茶的人真的會喜歡」、「飲料店競爭太激烈了，不過他們的茶不錯價位也很可以」。

有內行人就分享門市據點，「台北中正區有，還蠻常喝的」、「板橋後站有，覺得他們家紅茶無糖也不澀」、「台北通化街、永和中正路、板橋中山路、板橋四維路」「嘉義有生意還不錯，但是偏貴而且喝起來跟可不可差不多」、「竹科店還在吧？只是現在沒有用瓶子裝」。