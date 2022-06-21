機車族惡夢！騎士誤闖陷阱區 過來人：停過一次就不敢了

不少台灣民眾上下班時都會以機車代步，當碰上熱門時段時，停車位總是一位難求。然而，在眾多停車位中也不乏「陷阱區」，如路燈、電線桿、大樹下，容易遭鳥屎波及，因此讓騎士避而遠之。臉書社團有網友就分享，一名機車騎士誤闖「水溝蓋」陷阱區，立了中柱後，車子就硬生生地被卡住，讓過來人驚呼，「一次就不敢了」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，詢問「卡住了，該怎麼辦？」，原來是一輛機車停在水溝蓋上，騎士立好中柱後，卻不偏不倚地卡進水溝蓋的縫隙中，而圖中兩名男子正在思考如何脫困，文章一出吸引近8千名網友們關注。

文章曝光後，發現有不少人都遇過相同的問題，「卡這個要用很久哩！卡過一次，從此就不再停這類位置了」、「我也卡過！還是要準備上班的時候，我現在看到水溝蓋都有陰影」、「之前我中柱2隻腳都插進水溝蓋裡面，我直接打給警察求救」、「是大數據嗎⋯我剛剛才經歷這一切」。

另外，也有過來人教導如何脫困的妙招，「這我有經驗，直接把車推倒，腳用力踹水溝蓋，就有機會下來」、「中柱一支螺絲拆掉就好了」、「找一個磚頭頂住側柱用槓桿原理把中柱翹起來」、「把機車順著方向側躺，仔細看清楚卡住的方向，再移動逆向抬起來，小心別在地上拖著摩擦」。