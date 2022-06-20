快訊

恩恩案錄音檔外流！藍批「不講道義」 卓冠廷回擊這麼說

高中老師封街放鞭炮慶祝學生錄取台大 強調願賭服輸

工程師適合哪種副業？網全指它...驚曝「我神山朋友除了輪班還忙看房」

聯合新聞網／ 綜合報導
工程師適合培養哪種斜槓能力？貼文一出引起網友熱議，多數網友直言「很多工程師都在炒房」。 示意圖／ingimage
工程師適合培養哪種斜槓能力？貼文一出引起網友熱議，多數網友直言「很多工程師都在炒房」。 示意圖／ingimage

工程師工作時間長，有的因工作需求還要值輪班，讓不少科技人才直呼吃不消。日前，一名網友就好奇發問，竹科工程師適合培養哪些「副業」？文章一出便吸引許多網友回應，一面倒直指有一項「副業」絕對超適合。

原PO透過PTT發文討論工程師職業，他坦言在竹科工作的工程師雖然薪水多，但工作內容辛苦，這份工作不知能做多久？便萌生培養「斜槓」能力的想法，但他好奇「竹科工程師適合培養哪些副業？」

他自己也舉例開飲料、開加盟店、炒房、當包租公等，似乎都是不錯的「副業」。許多網友看了也紛紛給出建議，「遇過開白牌車的」、「產線很多跑熊貓的」、「去當YouTuber、Podcaster，不唬爛」、「強者我同事離職後考上律師，現在自己開事務所」、「賣雞排啊」、「開uber或外送，門檻最低」。

不過，多數網友一致推薦「炒房」，有人笑虧「你不炒怎麼階級翻轉？」、「all in 炒房」、「投資股票風險大，認真說還是買房當包租公比較穩」、「炒房啊，你看新竹的房價超強」、「我認識的神山朋友們生活都是輪班→看房→買房→出租→收租→看房...」、「我認識的台積電員工假日都在看房」。

不過，也有人反駁「竹科工程師還要培養副業，倒不如跳槽換個高薪工作」、「早幾年還能買房當包租公，現在房價這麼高還能這樣搞嗎？」、「現在房價要開始崩了，炒房會虧吧」。

PTT 工程師 炒房 斜槓

延伸閱讀

AV女導演祭超狂福利體恤員工 「每天自慰半小時」還播成人片助興

公司電腦「換桌面」犯職場大忌？ 網曝潛規則：最好不要

Windows更新先別急！ 官方承認災情「幾乎殃及所有版本」：目前找不出原因

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

相關新聞

商品拆封驚見壓扁菸盒...網怒轟奧客退貨惡作劇 好市多回應了

嘉義一名女網友上（5）月從好市多購入3盒知名品牌益生菌，但打開其中一盒卻發現裡面竟有壓扁香菸盒，讓她非常傻眼，並將此事PO網分享，網友們看了更是怒轟「奧客」行徑，認為應該是商品被顧客買回後惡作劇再退貨

工程師適合哪種副業？網全指它...驚曝「我神山朋友除了輪班還忙看房」

工程師工作時間長，有的因工作需求還要值輪班，讓不少科技人才直呼吃不消。日前，一名網友就好奇發問，竹科工程師適合培養哪些「副業」？文章一出便吸引許多網友回應，一面倒直指有一項「副業」絕對超適合。

沒會員卡靠「三個字」順利進入好市多 網炸鍋：太不要臉了

美式賣場好市多採取年費會員制，若想入內消費或是閒逛，都需要在入口處向工作人員出示會員卡。日前有一名女網友在臉書上發文，表示自己日前前往好市多消費，卻有一對男女疑似沒有會員卡，便跟在她身後且說了一句「一起的」就順利進去，而貼文曝光後也掀起討論，甚至有網友直呼「太不要臉了吧！」

租屋族小心 她遇房東為省電費擅自進房關冷氣

在外租屋需要注意的眉角非常多，房東本人有沒有尊重房客隱私就是其中之一，一名女網友就說，她房東會擅自闖入她房間並關掉電器，不少網友都勸「快逃，真的很恐怖啊！」

漁港「代客料理」驚傳被調包活海鮮 遭控店家喊告：請給證據

不少人都有到漁港吃新鮮海產的經驗，但部分觀光漁港卻出現矇騙消費者的事件發生。日前一名網友在臉書發出貼文，表示自己到碧砂漁港買海鮮，並找代客料理餐廳幫忙烹煮，結果事後卻發現自己買的海鮮被調包，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「必殺漁港！」

養樂多為何只賣小瓶？原因曝光內行揭：它不是飲料

營養午餐常見的養樂多，相信不少大人、小孩都喝過，最早是1935年從日本生產及銷售，直至1962年進軍台灣販售至今。近日有網友好奇「為何養樂多都不出大瓶裝的？」，並表示100ml根本喝不夠，引發許多內行人揭祕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。