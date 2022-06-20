工程師適合哪種副業？網全指它...驚曝「我神山朋友除了輪班還忙看房」

工程師工作時間長，有的因工作需求還要值輪班，讓不少科技人才直呼吃不消。日前，一名網友就好奇發問，竹科工程師適合培養哪些「副業」？文章一出便吸引許多網友回應，一面倒直指有一項「副業」絕對超適合。

原PO透過PTT發文討論工程師職業，他坦言在竹科工作的工程師雖然薪水多，但工作內容辛苦，這份工作不知能做多久？便萌生培養「斜槓」能力的想法，但他好奇「竹科工程師適合培養哪些副業？」

他自己也舉例開飲料、開加盟店、炒房、當包租公等，似乎都是不錯的「副業」。許多網友看了也紛紛給出建議，「遇過開白牌車的」、「產線很多跑熊貓的」、「去當YouTuber、Podcaster，不唬爛」、「強者我同事離職後考上律師，現在自己開事務所」、「賣雞排啊」、「開uber或外送，門檻最低」。

不過，多數網友一致推薦「炒房」，有人笑虧「你不炒怎麼階級翻轉？」、「all in 炒房」、「投資股票風險大，認真說還是買房當包租公比較穩」、「炒房啊，你看新竹的房價超強」、「我認識的神山朋友們生活都是輪班→看房→買房→出租→收租→看房...」、「我認識的台積電員工假日都在看房」。

不過，也有人反駁「竹科工程師還要培養副業，倒不如跳槽換個高薪工作」、「早幾年還能買房當包租公，現在房價這麼高還能這樣搞嗎？」、「現在房價要開始崩了，炒房會虧吧」。