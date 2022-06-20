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沒會員卡靠「三個字」順利進入好市多 網炸鍋：太不要臉了

聯合新聞網／ 綜合報導
進入好市多需要持有會員卡。 記者黃筱晴攝影／聯合報系資料照片
進入好市多需要持有會員卡。 記者黃筱晴攝影／聯合報系資料照片

美式賣場好市多採取年費會員制，若想入內消費或是閒逛，都需要在入口處向工作人員出示會員卡。日前有一名女網友在臉書上發文，表示自己日前前往好市多消費，卻有一對男女疑似沒有會員卡，便跟在她身後且說了一句「一起的」就順利進去，而貼文曝光後也掀起討論，甚至有網友直呼「太不要臉了吧！」

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露當天在賣場入口的時候，工作人員正在查會員卡，而前面的一對男女疑似不是會員，所以便讓她先進去，隨後跟在後面且補了一句「一起的」，就順利進到賣場內。原PO雖然當下沒有做出激烈反應，但她感到相當困惑，「沒會員卡要怎麼結帳啊？」

不久後，原PO在貼文中補充，「看了大家的回覆才知道，因為我是去北台中店，進賣場跟熟食區消費都要看會員卡，原來南台灣店還有其他地區的是不用看會員卡的，長知識了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我會直接打臉說不認識」、「秒回不認識」、「太不要臉了吧！應該要轉頭大聲對員工說我不認識他們」、「有可能是去偷推車裡的包包，或是已結帳的商品」、「也許只是想進去試吃」、「天下無難事，只要臉皮厚」、「這種人會在排隊隊伍中再拜託別人幫忙結帳」。

另外，也有網友分享自身經驗，「遇過兩個漂亮網美一起搭順風結帳的⋯直接在排隊時點了我肩膀，不好意思請問可以跟妳一起結嗎？殺得我措手不及」、「有次我跟先生去賣場是結帳時，遇到陌生情侶跑來拜託我們幫忙結帳，原本很尷尬想說拒絕，對方言詞懇求再三拜託，加上只有一包餅乾就勉強答應」、「是有遇過限購幫忙購買的，但也拒絕，不想扯上後續任何問題」。

Costco 好市多

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