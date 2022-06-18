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電影票套餐真的比較優惠？她狂被推銷「像凱子」 過來人：快變潛規則

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇到影城買票搭套餐是不是真的最划算，還是自己只是被售票員當盤子了。 圖／ingimage
網友好奇到影城買票搭套餐是不是真的最划算，還是自己只是被售票員當盤子了。 圖／ingimage

你看電影會搭配餐點套餐嗎？有一名網友分享自己最近去電影院看電影，因為疫情緣故，所以很久沒到電影院了，買票時想額外點一份小爆米花和一杯飲料，但售票員卻一直推套裝組合，並一直強調這是最划算的，原本的方案金額將高許多，原po當下相信他，但還是忍不住疑問「套裝真的是最有利的嗎？」，感覺自己變成凱子，釣出不少過來人說「這快變成看電影的潛規則了」。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文說，因為疫情關係，好久沒去電影院看電影，這次衝著阿湯哥去看，去櫃檯買票時，還另外點了一份小爆米花和一杯飲料，接著售票員大概有1-2分鐘不斷的推薦她買熟食，並且說套裝組合有「爆米花、兩杯飲料、熟食」比較划算。

原po表示不要套裝組合，只要原先的數量和大小，接著售票員就自動打出金額，原po還再次確認金額是否為原先點餐的金額，結果這時售票員愣一下，接著開始解釋票價，表示「套裝組合」是最划算的，如果堅持原本點法，金額將會高出許多。

原po最後選擇相信售票員，但看完電影出影廳時，看到別人拿著她原本想買的單點爆米花和飲料，不是套裝組合，還是忍不住疑惑「真的如那位售票員所說的，套裝是最有利的嗎？」。

不少有經驗的網友紛紛回應，「貴的不是飲料，是飲料杯！」、「該影城餐點都很盤，員工也是有銷售壓力，所以建議自己帶去吃較划算...」、「這快變看電影的潛規則了，真的要很有毅力堅定的拒絕，不然真的會被洗過去，沒辦法，該影城就是規定員工推銷套餐為最高原則」。

原po事後也無奈補充「可以理解有業績壓力，而且也是我主動說要買爆米花的，但是他還一直說『比我單買還要更優惠』，票也沒有幫我用信用卡優惠，這我就有點ooxx，感覺我變成凱子了」。

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