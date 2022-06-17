快訊

富樂快篩取得EUA與「邵博士」有關？ 羅一鈞說明

「二次感染」定義擬介於1至3個月 羅一鈞曝要3條件評估

北市逐步鬆綁校園活動 暑期營隊國高中可跨縣市活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他確診住進專責病房 醫揭這症狀恐「腎衰竭」需洗腎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友自行快篩陽性後，前往醫院急診室看診拿藥，卻意外得知有橫紋肌溶解症，指數還非常高，恐會導致腎衰竭需洗腎。示意圖/聯合報系資料照
一名男網友自行快篩陽性後，前往醫院急診室看診拿藥，卻意外得知有橫紋肌溶解症，指數還非常高，恐會導致腎衰竭需洗腎。示意圖/聯合報系資料照

一名男網友自行快篩陽性後，前往醫院急診室看診拿藥，卻意外得知有橫紋肌溶解症，指數還非常高，恐會導致腎衰竭需洗腎，醫師便立刻安排他住進專責病房。原po目前人在住院中，今(17)日表示，「剛剛按緊急按鈕，呼吸困難鼻孔全部塞住，目前吞了不明藥物，坐著用嘴巴呼吸，觀察中」。

該名男網友在Dcard分享，週三(15日)一早起床感覺腦袋迷迷糊糊，身體也不適，於是趕緊快篩，結果驗出陽性，嚇得他衝到急診室看病，「打算去醫院看診並領藥回家吃，準備在家休息7+7」。

然而，抽血報告出爐，醫師發現他有橫紋肌溶解症，且數值標高到很可能腎衰竭需要洗腎，因此當下立刻就被送進專責病房治療。

他回憶起當時情況，由於出門只帶背包，因此完全沒做好住院的心理準備，幸虧有醫師及醫護人員的安慰，才讓他的情緒逐漸穩定，並很慶幸自己有到醫院檢查，「不然的話，獨居真的在家裡面倒下也沒有人知道」。

他表示，目前仍在專責病房治療中，也呼籲大家要小心Omicron，「一天之內生活就發生翻天覆地的變化感覺好不真實⋯⋯抗病毒藥物服用太慢，晚上病房改注射瑞德西韋。大家再加油，努力活下去，渡過這個疫情」。

文章曝光，網友們紛紛祝福原Po早日康復，也有人好奇他的確診症狀為何，「可以請問你不舒服的症狀大概是什麼嗎？例如發燒或深色尿液的現象」，他則回覆「都有，所以再觀察」。

而稍早前他也再次透露自己的狀況，「目前人平安無精神中，剛剛被抽血叫起床了，事後就一直戴著氧氣罩睡覺了」。

洗腎 快篩

延伸閱讀

地表最強隊友！她夾菜遭婆婆酸「兒子要吃」 公公回嗆相挺

埋藏6年的哏！「高大牧場」大頭貼爆紅 網驚呼：行銷之鬼

一篇3千字臉書貼文 引爆彰基白色巨塔風暴

嫌父母窮又醜 女大生要求DNA鑑定結果傻了

相關新聞

他確診住進專責病房 醫揭這症狀恐「腎衰竭」需洗腎

一名男網友自行快篩陽性後，前往醫院急診室看診拿藥，卻意外得知有橫紋肌溶解症，指數還非常高，恐會導致腎衰竭需洗腎，醫師便立刻安排他住進專責病房....

花1.6萬包民宿還要掃地 退房挨罵「沒刷烤肉網」竟被多收錢

出門遊玩就是希望放鬆心情，暫時遠離日常生活瑣事，有網友近日到宜蘭五結旅遊，一行人選擇1.6萬的包棟民宿入住，想不到「住房管家」卻要求他們自行清掃房間，還指責他們「沒刷烤肉架」，所以要多收500元，讓他傻眼狂勸「小心出門玩變清潔工」。

他確診家人三餐送「蛋白質全餐」 網笑翻：比監獄伙食還差

現在許多確診者選擇居家隔離，不僅省錢，家人也好就近照顧。日前一位網友在「Dcard」發文提到，日前他確診後，姊姊卻聽信他人說法，只給他吃豆腐、白飯和蛋清，讓他苦不堪言。

她逮到北車偷拍色狼 男子被抓「手機滿滿偷拍裙底照」

偷拍他人可能觸犯法律，一名女網友近日在台北地下街遇到偷拍色狼，因有路人的協助順利逮人，一看發現該男手機內都是偷拍女性裙底的照片，甚至試圖逃跑還急著刪照片。不過她對於是否提告相當猶豫，對此，許多網友都建議她「告下去」，直言「年輕不是藉口」。

待業零存款！母勸做超商或保全 科大男嫌「很丟臉」網反曝驚人收入

受到新冠疫情的影響，各行各業都遭受衝擊，不少人找工作也頻頻碰壁。對此，就有一名男網友PO文表示，自己的哥哥已經待業1年了，也沒什麼存款，媽媽叫他暫時...

哪個方向都不對…牙刷包裝超難拆？資深牙助「一撇步」壓了秒開

市售商品百百種，但許多包裝卻讓主婦們一個頭兩個大，其中又以雞蛋、豆腐的包裝最令婆媽們頭痛。近日，一名網友再公布另一項「包裝殺手」，崩潰直呼「為何牙刷都設計的這麼難開？」，從照片可見每支牙刷都被開得「咪咪貓貓」，照片也引來網友共鳴，資深牙助隨即跳出來分享，只要「一個撇步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。