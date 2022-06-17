他確診住進專責病房 醫揭這症狀恐「腎衰竭」需洗腎

一名男網友自行快篩陽性後，前往醫院急診室看診拿藥，卻意外得知有橫紋肌溶解症，指數還非常高，恐會導致腎衰竭需洗腎，醫師便立刻安排他住進專責病房。原po目前人在住院中，今(17)日表示，「剛剛按緊急按鈕，呼吸困難鼻孔全部塞住，目前吞了不明藥物，坐著用嘴巴呼吸，觀察中」。

該名男網友在Dcard分享，週三(15日)一早起床感覺腦袋迷迷糊糊，身體也不適，於是趕緊快篩，結果驗出陽性，嚇得他衝到急診室看病，「打算去醫院看診並領藥回家吃，準備在家休息7+7」。

然而，抽血報告出爐，醫師發現他有橫紋肌溶解症，且數值標高到很可能腎衰竭需要洗腎，因此當下立刻就被送進專責病房治療。

他回憶起當時情況，由於出門只帶背包，因此完全沒做好住院的心理準備，幸虧有醫師及醫護人員的安慰，才讓他的情緒逐漸穩定，並很慶幸自己有到醫院檢查，「不然的話，獨居真的在家裡面倒下也沒有人知道」。

他表示，目前仍在專責病房治療中，也呼籲大家要小心Omicron，「一天之內生活就發生翻天覆地的變化感覺好不真實⋯⋯抗病毒藥物服用太慢，晚上病房改注射瑞德西韋。大家再加油，努力活下去，渡過這個疫情」。

文章曝光，網友們紛紛祝福原Po早日康復，也有人好奇他的確診症狀為何，「可以請問你不舒服的症狀大概是什麼嗎？例如發燒或深色尿液的現象」，他則回覆「都有，所以再觀察」。

而稍早前他也再次透露自己的狀況，「目前人平安無精神中，剛剛被抽血叫起床了，事後就一直戴著氧氣罩睡覺了」。