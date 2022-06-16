七年沒穿內衣！女大生曬照曝「真實身材變化」 網全看傻了

女性穿內衣的必要性，一直被廣為討論，不穿會擔心胸部變形下垂，穿了又不舒服，尤其在炙熱的夏天，真的是一大困擾。近日有一名女大生分享經驗，她一直有穿內衣的習慣，某天突然想嘗試不穿內衣，一試就長達七年，她也分享了自己胸型變化，引起網友討論。

一名女大生在Dcard分享自己穿內衣的經驗，她表示從青春期開始就每天穿內衣，甚至連睡覺也會穿，如果上課忘記穿，就會駝背一整天，某天突然想試試看不穿內衣，結果一試就「長達七年」不穿。

女大生曬自己七年沒穿內衣的身材。 圖／Dcard

女大生表示沒用胸貼，也不介意別人眼光，比起別人說什麼，更介意穿內衣時下圍被勒緊的不適感，夏天時長汗疹，只要舉手或稍微有動作內衣就會移位，還有買內衣很花錢。

女大生說，最近因為需要搭配衣服會買便宜的內衣，結果一穿被自己的胸部驚嘆到，幾乎沒有什麼變化，她認為胸部是否下垂，跟基因和肌肉量比較有關，希望能鼓勵想解放胸部但怕下垂的女孩們。

不少網友也紛紛留言，「這真的跟天生胸型很有關，雖然後天也能練」、「我覺得不錯，台灣需要多一點不一樣的聲音」、「我支持妳！我本來就不喜歡穿內衣的」、「推推，不穿內衣超爽的！ 之前很熱的時候ㄋㄟㄋㄟ附近都會長汗疹，自從不穿內衣之後就沒了」、「挺原po，雖然小奶不怕下垂但也怕胸部走位！感謝分享」。

但也有人覺得，「我不穿會外擴，穿了至少能鎮住胸部形狀」、「我的胸偏軟又大，不穿的時候形狀很難看」、「妳現在發文章不太準，50幾歲了再發，還奶垂了沒，妳又不老當然不垂」、「我是穿內衣穿著睡覺二十幾年，不穿覺得沒有安全感」、「下垂的原因是因為年齡的增長、體重的增減、懷孕的次數所以影響的，跟內衣一點關係也沒有」。