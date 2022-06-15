客人訂餐「備註這幾字」犯大忌 外送員氣炸秒棄單：不差你一個

外送平台崛起，加上疫情緣故，使用的民眾也越來越多，顧客與外送員的紛爭也日漸增多，近日有外送員透露，因為顧客在訂餐備註上的註明，讓他看完氣炸決定棄單，「您就慢慢等吧」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文寫道，最近接到了一張無接觸訂單，顧客的配送地址只有寫到門牌號碼，但訂單中卻又備註「可以麻煩送上來五樓嗎？隔離中，東西放地上敲門就好，拜託送一下不敢下去」。

外送員看到後馬上決定要棄單，直接回客服「消費者問題-錯誤的地址/定位錯誤」，他表示這單要送回店家，不想送，因為「消費者地址沒寫5樓，備註才寫，不想被騙爬5樓」，他也氣炸說「你不敢下去，我也不敢上去，我介意的不是隔離也不是上樓，而是被騙爬5樓」、「您就慢慢等吧！反正也尾單了，回家洗洗睡躺在床上吹冷氣嘛卡贏」。

不少同行也心有戚戚焉回應，「其實我也很討厭樓層打在備註上的……感覺很差！地址打個樓層有很困難嗎」、「還有很多連備註都沒有，到了打給他才說可以幫我送上來嗎，我都直接不客氣回他你又沒寫樓層」、「如果有打在地址裡的，樓梯我都願意爬，但就是不爽被騙的感覺，而且會藏在備註裡的，幾乎都是慣犯」、「現在很多不寫的，還有抵達後，才傳訊息給你，說他確診的…」。

但也有人認為，「一般消費者根本不知道你們什麼取餐後才會看到備註」、「我雖然會寫樓層，但我都是在一樓等外送員來，不好意思讓他們爬樓梯」、「幹嘛跟錢過不去呢，都已經到地點了，被騙？是之前有被這個客人騙過？唉，優質的外送員要有高度」、「不想爬樓到底為啥會當外送員，百思不得解」。