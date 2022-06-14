在外習慣使用蹲式還是坐式馬桶？網友：加裝這東西 長者也可以蹲

一般人出門在外總是會有內急的時候，尤其是年長者，如果又頻尿的話，那真的是需要找公共廁所解決一下。台灣的公廁馬桶有兩種，一種是蹲式另一種是坐式的。因為有衛生上的疑慮，多數人上公廁多會選擇蹲式，但對年長或膝蓋不好的民眾而言，坐式馬桶還是第一選擇。

近日有網友在「爆怨2公社」貼文幫蹲式廁所喊冤，文中表示有很多市民抱怨「蹲式廁所老是尿不準，噴的旁邊到處都是」。而原po在大賣場排廁所時，也被排在後面的阿姨問廁所裡面有沒有坐式的馬桶，原po回說「大部分是蹲的」。這時阿姨說她因年紀大膝蓋不好，蹲下去就站不起來，如果是蹲式的，就只能以半蹲的姿勢上廁所，難免尿不準，阿姨說她也不是故意的。

原po解決完內急後，告訴阿姨說廁所裡面設有扶手，這樣年長者也可以用蹲式馬桶，蹲完後可以利用扶手支撐站起來，也不怕尿不準了。除了殘障廁所有扶手外，原po更希望一般公共廁所也可加裝扶手，這樣年長者更可以安心上廁所。

原po文一貼出，引起不少其他網友討論並貼文回應「推！ 支持！」、「蹲式屙便便比較乾淨」、「感謝你說出老人家的苦處」、「應該有無障礙廁所可以符合所有需求」，不過持反對意見的網友表示「坐式馬桶真的很無辜，都被說不衛生，是使用的人習慣不良才是」、「像日本有些車站或公共區域逐漸改成坐式，主要原因是外國人沒辦法蹲下來，像這種只有亞洲人能蹲被稱為亞洲蹲」、「還有孕婦也不太能蹲～」，有網友直接表示「不喜歡蹲式」。