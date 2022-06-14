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病房晚上冷到發抖！他一看「12度」嚇呆 網回：什麼牌子冷氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文抱怨，住院期間隔壁床家屬把冷氣溫度調太低。病房示意圖／ingimage
一位網友發文抱怨，住院期間隔壁床家屬把冷氣溫度調太低。病房示意圖／ingimage

住院期間與他人同住一間病房，難免會有一些地方需要相互包容，近日一位正在住院的網友卻爆料，有一件令他實在無法忍受的事情，就是冷氣被同房病患的家屬調降到12度，讓他半夜冷到皮皮挫，網友見狀驚訝表示，第一次聽到冷氣能調到這麼低。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文訴苦，他表示自己已經住院第6天，前幾晚都一切正常，但就在第5天晚上隔壁床阿姨的家屬來了之後，他發現病房溫度變得異常寒冷，「我昨晚11點的時候發現怎麼那麼冷明明就有蓋被子了，跟前幾天一樣都一件啊，我以為我多慮了，1點最後狂咳又冷到發抖」，實在受不了的他跑去查看冷氣溫度，結果被數字嚇了一跳，「12度！你們是剛從南非回來哦？離開是不會順便把溫度調回來嗎？」。

對於原po的遭遇，有網友建議他直接跟護理站反應，「護理師人員會『好好』的指導他們冷氣該轉幾度，為什麼要轉幾度，我自己經驗是這樣」、「要是有公德心，想到別人的人，就不會開成12度，所以直接反應或告知護理站」。

也有網友好奇醫院冷氣為何可以降到12度，「一般醫院最多只能調整到22度以下2度，調12度是冷氣壞了嗎？」、「醫院一般不都是中央空調嗎？那調溫度的大多是裝飾品」、「哇！12度，那家醫院冷氣可以這樣調？」。

冷氣 低溫 護理師

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