新竹小兄妹遇機車禮讓「點頭感謝」 網見15秒影片驚：以為在日本

台灣過去曾因交通亂象引起國際關注，一名新竹網友分享日前騎車行經新竹百貨公司地下室時，遇到一對兄妹檔想要穿越車道，他禮讓後獲得兄妹倆「點頭感謝」回禮，讓他不禁感嘆「真是有禮貌的小孩子」，影片曝光後累積16萬次瀏覽數，網友們看了紛紛大讚「這才是國家未來的主人翁！」

這名網友在粉專「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」投稿一段15秒影片，10日晚間9點多，他騎車經過新竹百貨公司地下停車場，看見前方一對年紀約莫國小生的兄妹，他們站在斑馬線旁等待機車行駛空檔準備穿越，而原PO見狀也停車禮讓。原PO禮讓後，兄妹手牽手快步穿越車道，但下秒兩人不約而同向原PO點頭道謝，並趕緊跑向媽媽身邊。

一名網友騎車行經百貨公司地下室，禮讓一對小兄妹（紅圈處）穿越車道，驚喜獲得小兄妹「點頭感謝」的回禮。 圖擷自 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

原PO將這段影片上傳分享，意外引起萬名網友熱議。不少人留言狂讚這對兄妹非常有禮貌，「兩個小朋友不約而同的點頭示意，顯示家長教育非常棒」、「騎士禮讓行人通過，行人禮貌快速通過，給雙方5顆星」、「以前去日本時有遇到小孩讓汽車過後還『微敬禮』，父母教育做得很好，這才是國家未來的主人翁」、「只有這種時候感覺未來有希望，希望這樣有教養的小孩長大不會長偏」。

更有人直呼「這段應該要放在教學影片中，太標準了！」、「每個駕駛、行人都這樣的話，真的台灣太平」。