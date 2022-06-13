快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

獨／血庫只剩1.5天 台大醫院證實史上最嚴重缺血危機

新竹小兄妹遇機車禮讓「點頭感謝」 網見15秒影片驚：以為在日本

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友騎車行經百貨公司地下室，禮讓一對小兄妹穿越車道，驚喜獲得小兄妹「點頭感謝」的回禮。 示意圖／ingimage
一名網友騎車行經百貨公司地下室，禮讓一對小兄妹穿越車道，驚喜獲得小兄妹「點頭感謝」的回禮。 示意圖／ingimage

台灣過去曾因交通亂象引起國際關注，一名新竹網友分享日前騎車行經新竹百貨公司地下室時，遇到一對兄妹檔想要穿越車道，他禮讓後獲得兄妹倆「點頭感謝」回禮，讓他不禁感嘆「真是有禮貌的小孩子」，影片曝光後累積16萬次瀏覽數，網友們看了紛紛大讚「這才是國家未來的主人翁！」

這名網友在粉專「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」投稿一段15秒影片，10日晚間9點多，他騎車經過新竹百貨公司地下停車場，看見前方一對年紀約莫國小生的兄妹，他們站在斑馬線旁等待機車行駛空檔準備穿越，而原PO見狀也停車禮讓。原PO禮讓後，兄妹手牽手快步穿越車道，但下秒兩人不約而同向原PO點頭道謝，並趕緊跑向媽媽身邊。

一名網友騎車行經百貨公司地下室，禮讓一對小兄妹（紅圈處）穿越車道，驚喜獲得小兄妹「點頭感謝」的回禮。 圖擷自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
一名網友騎車行經百貨公司地下室，禮讓一對小兄妹（紅圈處）穿越車道，驚喜獲得小兄妹「點頭感謝」的回禮。 圖擷自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

原PO將這段影片上傳分享，意外引起萬名網友熱議。不少人留言狂讚這對兄妹非常有禮貌，「兩個小朋友不約而同的點頭示意，顯示家長教育非常棒」、「騎士禮讓行人通過，行人禮貌快速通過，給雙方5顆星」、「以前去日本時有遇到小孩讓汽車過後還『微敬禮』，父母教育做得很好，這才是國家未來的主人翁」、「只有這種時候感覺未來有希望，希望這樣有教養的小孩長大不會長偏」。

更有人直呼「這段應該要放在教學影片中，太標準了！」、「每個駕駛、行人都這樣的話，真的台灣太平」。

新竹 車道 停車場

延伸閱讀

你懂平價牛排正確吃法嗎？ 網驚嘆：原來20年來都吃錯了

圖文教你做／Google地圖實用新功能上線 一鍵秒查空氣品質、哪裡有火災？

他釣起大尾鯰魚...剖肚驚見「粗壯姊夫」 眾人狂笑：難怪又大又硬

陳時中確診3劑疫苗品牌曝光 醫學研究指「最弱組合」

相關新聞

新竹小兄妹遇機車禮讓「點頭感謝」 網見15秒影片驚：以為在日本

台灣過去曾因交通亂象引起國際關注，一名新竹網友分享日前騎車行經新竹百貨公司地下室時，遇到一對兄妹檔想要穿越車道，他禮讓後獲得兄妹倆「點頭感謝」回禮，讓他不禁感嘆「真是有禮貌的小孩子」，影片曝光後累積1

19歲打工妹3天即離職 囂張態度讓人搖頭：快花錢擺脫她

不少人會希望早點出社會打工賺錢，減緩家裡經濟負擔，不過有一名網友就分享，他遇到一位只上班三天就無預警離職的19歲小妹妹，且第三天就跟他要錢，讓他看了傻眼，其他人也搖頭，「給她吧，花幾千元擺脫瘟神」。

你懂平價牛排正確吃法嗎？ 網驚嘆：原來20年來都吃錯了

台式牛排是相當受民眾喜愛的平價美食，日前有網友到一家牛排店用餐，等餐時意外發現桌上貼著一篇教大家《牛排正確吃法》的文章，他將這篇文章的內容拍下分享給其他人，意外掀起網友討論，不少人驚呼「原來我已經吃錯

確診後喉嚨痛持續四天吃藥也沒用 過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診數每日高達萬例，不少人不幸於這波病毒中染疫，其中「喉嚨痛」的症狀也相當常見。一名網友在網路上發文，透露自己確診後喉嚨相當痛，而且已經持續四天了，吃止痛藥也沒有明顯改善，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

上班族日常通勤長短曝光 網分析「超過這時間」就需要租屋

上班族都嚮往一份「錢多、事少、離家近」的工作，但現實卻往往讓人失望，不少人每天都需要花半小時以上往返公司和住家，日積月累的通勤時間也讓人感到疲憊。一名網友在網路上發文，詢問大家「單程通勤多久你能接受」，而貼文底下也掀起討論。

牛肉麵店預約到2024！客吃不到留一星負評 老闆嗆：別來煩我

門前隱味牛肉麵位於新北市板橋區的巷弄內，因為店內位置不多，只能容納五位顧客，所以為了避免民眾大排長龍，間接造成附近鄰居困擾，一律只接受預約制。此外，因為生意相當好，目前預約需要等兩年以上才能吃到，就有民眾在google留下一星負評，而老闆也發文加以解釋，在網路上掀起討論。 

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。