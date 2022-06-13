上班族日常通勤長短曝光 網分析「超過這時間」就需要租屋

上班族都嚮往一份「錢多、事少、離家近」的工作，但現實卻往往讓人失望，不少人每天都需要花半小時以上往返公司和住家，日積月累的通勤時間也讓人感到疲憊。一名網友在網路上發文，詢問大家「單程通勤多久你能接受」，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「單程通勤多久你能接受？」為題發文，原PO表示有人可以在家工作，但也有人必須去公司，「請問如果去公司上班，單程通勤多久能接受？個人是30分鐘，搭車20分鐘加上走路10分鐘」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「30分鐘吧，再長就要租屋了」、「一個小時」、「30分鐘極限」、「最多單趟一小時，車上就放空」、「如果都空車可以坐著睡一小時可以，如果都要人擠人站著就沒辦法」、「台灣每天開車或騎車一小時真的很耗神，如果做的工作又比較勞心勞力蠻危險的」。

另外，也有不少網友分享自身經驗，「1.5小時單趟路過」、「以前大學上學單趟要70到80分鐘」、「有高鐵台中到台北一段時間」、「騎車一小時內路過」、「之前堅持過六年都單程1.5小時要換三種車」、「以前讀高中通勤隨便單程都30分鐘以上」、「看過每天從新竹坐火車到后里上班的工程師」。