就是要嫁醫生！護理師甘願當小三「只求1事」 她三觀全毀：太震驚

職場軼事無奇不有，一名目前於醫院當研究助理的網友就在Dcard分享，由於同事都是護理師，因此認識了一些護理師的生態圈，沒想到在聽聞友人和醫師男友另類的愛情故事後，竟讓她三觀全毀。

原PO表示，和自己蠻好的一名護理師友人，在交友軟體上認識她的醫師男友，交往一年多的時候，卻發現男生其實已婚，還謊報薪資、年齡、住家。直到友人後來發現自己成了小三，也發現男友實際領的薪水比自己以為的高，當下第一個反應竟是問他「那房租能不能讓他全出？」

原PO後來才知道，原來友人覺得就算今天結婚了，醫生老公若在外劈腿，有小三也沒關係，「有拿錢回家就好了」，畢竟她的夢想就是嫁醫生，也覺得離婚丟臉。

沒想到，友人後來更加碼透露，自己也有護理師朋友之前當VS（主治醫師）的小三3年，對方也有老婆小孩，不過現在兩人關係斷了，改和一般人交往，還說道「這件事也沒那麼嚴重」。一席話讓剛出社會的原PO直呼「蠻毀三觀的」、「很令人震驚」。

貼文一出，網友們紛紛表示，「超級正常，不用太意外」、「正常阿，我同學在牙醫診所上班，結果小三是中醫師」、「我以前工作的地方也有，醫生甚至是主任等級的，在整個科內是公開的秘密」、「我以前診所工作，主管就是醫師老闆小三，目前他們在一起十年up（以上）了，另外老闆還有小四，估算一下，也是快十年了」、「我也是出社會沒有很久，剛到工廠工作，裡面的人也是各種婚外情，小三小王一堆」。